Суд в Мэриленде бессрочно заблокировал указ Трампа о праве на гражданство

Суд Мэриленда бессрочно заблокировал указ Трампа о праве на гражданство по рождению в США

Tекст: Мария Иванова

Суд в американском штате Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, передает New York Times.

Судья Дебра Бордман заявила, что указ противоречит 14-й поправке к Конституции США и 125-летнему прецеденту Верховного суда, передает РИА «Новости»

В отличие от временной блокировки указа, вынесенной ранее судом в Сиэтле, решение суда в Мэриленде не имеет срока действия и распространяется на всю страну. Согласно газете, предварительный судебный запрет остается в силе до его отмены более высокой инстанцией или решения по делу.

Указ Трампа предусматривает, что ребенок не сможет претендовать на гражданство США по рождению, если его родители находились в стране легально, но временно, или если мать находилась в США незаконно.

Бордман также попросила Минюст США предоставить дела, которые могли бы поддержать трактовку администрации Трампа по 14-й поправке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы.

Иммиграционная служба США сообщила о планах депортации 1 тыс. 182 граждан бывших СССР и Югославии к ноябрю 2024 года, включая 845 человек из Югославии и 337 из СССР.

Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.