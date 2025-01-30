Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов

Дональд Трамп разработал указ о размещении до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать указ о временном размещении до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как сообщает ТАСС, такое заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме. Он уточнил, что места в Гуантанамо предназначены для содержания наиболее опасных преступников, которые, по его словам, угрожают безопасности американцев.



Трамп отметил, что многие из этих мигрантов настолько опасны, что их нельзя доверить другим странам. «Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – заявил он. Президент также подписал законопроект, получивший название по имени Лейкен Райли, американки, убитой нелегальным мигрантом в 2024 году. Закон позволяет задерживать и депортировать нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях, до решения суда.

Планы Трампа вызвали резкую реакцию на Кубе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал их актом жестокости, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Гуантанамо – это территория Кубы, незаконно оккупированная США. Кубинские власти оценивают инициативу Трампа как нарушение прав человека и международного права.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году и с тех пор вызывает критику со стороны правозащитников из-за правового вакуума, в котором оказываются заключенные. При Бараке Обаме был издан указ о ее закрытии, но он так и не был исполнен. Сейчас Гуантанамо снова становится предметом международных споров из-за планов администрации Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тыс. в день, акцентируя внимание на тех, кто подозревается в преступлениях. МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

