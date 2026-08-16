Страдающий деменцией Уиллис посетил свадьбу младшей дочери

Страдающий деменцией Брюс Уиллис посетил свадьбу младшей дочери

Tекст: Вера Басилая

Знаменитый американский артист и продюсер, три года назад узнавший о диагнозе деменция, сфотографировался с молодоженами на свадебной церемонии, передает РИА «Новости». По информации журнала Vogue, невеста блистала в платье ручной работы от модного дома, на создание которого ушло более 700 часов.

Издание разместило снимки с торжества, где запечатлен и легендарный отец невесты. «Нежный момент с моим отцом и Джастином», – так Таллула прокомментировала черно-белый кадр, на котором Уиллис одной рукой обнимает ее, а другой пожимает руку зятю.

Весной 2023 года близкие голливудской звезды рассказали о прогрессирующей лобно-височной деменции у артиста. В начале нынешнего года его супруга Эмма Хеминг поделилась, что муж продолжает узнавать ее, однако не осознает своего недуга.

За свою карьеру Брюс Уиллис исполнил около 130 ролей, включая культовые фильмы «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво» и «Пятый элемент».

В 2022 году семья Брюса Уиллиса сообщила об уходе актера из кинематографа из-за серьезных проблем со здоровьем.

В июле прошлого года Уиллис практически полностью лишился возможности самостоятельно передвигаться и разговаривать.

В августе того же года супруга Эмма Хеминг переселила больного мужа в отдельный дом с круглосуточной медицинской поддержкой.