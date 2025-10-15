Захарова: Слова Макрона говорят о незаинтересованности в урегулировании на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Высказывания Макрона с угрозами в адрес России демонстрируют незаинтересованность Парижа в поиске путей для долгосрочного урегулирования украинского конфликта, об этом заявила Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Захарова отметила: «Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей и долгосрочном урегулировании украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией».

По ее словам, Париж стремится «под предлогом так называемого прекращения огня, мирных переговоров дать ВСУ передышку для восстановления сил и в целом продолжать заниматься милитаризацией, эскалацией».

Захарова также подчеркнула, что чем сложнее ситуация внутри Франции, тем агрессивнее звучат заявления руководства страны в адрес России. Она напомнила о ситуации с «придуманным теневым флотом», которая, по мнению МИД РФ, была использована на фоне политического кризиса во Франции.

Официальный представитель МИД добавила, что наращивание антироссийской риторики со стороны Парижа служит попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Франции и компенсировать политические неудачи руководства страны. Она также указала на заявления о возможной отставке президента Франции как о способе разрешения национального кризиса и росте недовольства среди населения, страдающего от экономических трудностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы в ответ на заявление Эммануэля Макрона о «расплате» для России. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия продолжит конфликт на украинской территории, ей «придется заплатить цену».