  • Новость часаАш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    Пугачеву проверят на связь с зарубежными спецслужбами
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    На Мадагаскаре власть перешла к военным
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    24 комментария
    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня

    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Политолог Скачко: Одесса стала символом идеологической борьбы со всем русским

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    Комментарии (2)
    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    14 комментариев


    Комментарии (7)
    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 06:38 • Новости дня
    Британский доброволец рассказал об уничтожении Challenger российскими танками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский участник спецоперации на стороне России Эйден Миннис отметил низкую эффективность танков Challenger в столкновениях с российской бронетехникой, подчеркнув их регулярные потери.

    Миннис рассказал о низкой эффективности британских танков Challenger, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Честно говоря, не очень. Их постоянно уничтожают при любом взаимодействии с российскими визави».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис заявил, что британские СМИ напоминают ему пропаганду Геббельса. Британский доброволец Миннис пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:08 • Новости дня
    RT: Пугачеву проверят на связь с зарубежными спецслужбами
    RT: Пугачеву проверят на связь с зарубежными спецслужбами
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о начале расследования возможной связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами.

    «Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

    Бородин заявил, что все происходило под контролем британских спецслужб и, по некоторым данным, певица получила за это около двух млн долларов от Михаила Ходорковского.

    Бородин добавил, что ФПБК неоднократно призывал признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

    Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.

    Комментарии (3)
    14 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Балаган в Донецкой народной республики (ДНР), а также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Белицкого, Артемовки, Василевки, Новопавловки, Торецкого и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Варачино и Новой Сечи Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Графским и Колодезным, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска, Куриловки Харьковской области, Новоселовки и Дробышево ДНР.

    При этом потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная артиллерийская установка, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Звановки, Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Берестока и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся оражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Успеновки, Барвиновки Запорожской области, Водяного, Покровского и Новониколаевки Днепропетровской области.

    Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска  освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 20:57 • Новости дня
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора

    Мантуров поручил Минпромторгу отложить введение новых правил расчета утильсбора на месяц

    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    @ Fang Dongxu/VCG/Visual China Gro/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    Введение новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, будет отложено на месяц, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить такую возможность.

    Мантуров выразил уверенность в нахождении оптимального варианта, который удовлетворит всех, кто столкнулся с вопросом машин на таможенной очистке или в транзите.

    Он заявил: «Мы, естественно, не создадим сложности для населения».

    Ранее общероссийская общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Мантурову, указывая на форс-мажорные задержки в доставке автомобилей из-за рубежа. Эти задержки коснулись граждан, уже оплативших транспорт до объявления об изменениях.

    Минпромторг представит свои предложения по отсрочке изменений в расчетах утильсбора главе правительства Михаилу Мишустину и Денису Мантурову на этой неделе.

    Проект постановления предполагал введение нового критерия – мощности двигателя – с 1 ноября. Льготные ставки утильсбора (три тысячи четыреста рублей для новых моделей, пять тысяч двести рублей для машин старше трех лет) должны были сохраниться для импортеров-физлиц. Однако они применялись бы только к моделям мощностью не более 160 лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года могут снизиться на четверть и составить 1,3-1,4 млн штук.

    Вице-премьер Денис Мантуров инициировал рассмотрение вопроса об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Средняя стоимость новых иномарок в России за год выросла лишь на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, что оказалось ниже уровня инфляции.

    Комментарии (3)
    14 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    ПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над двумя муниципалитетами Воронежской области силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

    По предварительной информации, в результате атаки повреждений инфраструктуры не произошло, никто не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны России были уничтожены семь украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 04:08 • Новости дня
    Посол в Бельгии Гончар предрек ЕС убытки в случае попытки изъять активы России

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная конфискация суверенных активов России приведет к убыткам внутри Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    Гончар заявил, что любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы России будут расценены как воровство и незаконный шаг, который противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

    «Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков», – заявил Гончар, подчеркнув, что правовая база для ответных мер в России уже создана.

    Посол отметил, что страны, причастные к попыткам изъятия российских активов, понесут ответственность, и спрятаться от последствий не получится. Он добавил, что ранее бельгийские власти считали конфискацию нецелесообразной и предупреждали о рисках для доверия к западным финансовым институтам, но теперь обсуждают возможность изъятия при наличии коллективных гарантий со стороны всех стран ЕС.

    По словам посла, чем сложнее коллективному Западу находить средства для поддержки киевского режима и чем тяжелее ситуация на Украине, тем настойчивее Евросоюз и наиболее русофобские страны-члены стараются убедить сомневающихся, включая Бельгию, согласиться на изъятие российских замороженных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС

    Посол Франции заявил об отказе Парижа поддерживать конфискацию российских активов

    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Франция не поддерживает предложения о конфискации российских активов в Евросоюзе и выступает за строгое соблюдение международного права, пишут «Ведомости». Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью изданию.

    «По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит», – отметил дипломат.

    Он уточнил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины. По словам посла, Франция остается последовательной в своей позиции и считает, что конфискация самих активов невозможна.

    Де Ривьер подчеркнул, что крайне важно для всех соблюдать закон. Он добавил, что нельзя распоряжаться средствами, которые не принадлежат Евросоюзу или отдельным странам, в обход международных норм.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые несанкционированные действия Евросоюза по замороженным российским активам приведут к жестким политическим и экономическим ответным мерам Москвы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для кредита Киеву.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар предрек Евросоюзу убытки в случае попытки изъять российские активы.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 21:16 • Новости дня
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей

    Антон Котяков сообщил о запуске семейной налоговой выплаты

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2026 года в России появится новая мера поддержки работающих родителей – семейная налоговая выплата. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на неё смогут претендовать около 7,3 млн семей, воспитывающих двух и более детей. Государство планирует вернуть им 7% из уплаченного НДФЛ, что, по оценкам ведомства, позволит дополнительно поддержать около 11 млн детей.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.

    «Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.

    Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

    На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 09:06 • Новости дня
    Велогонщица из Петербурга спела гимн России на награждении в Нидерландах

    Велогонщица из Петербурга Правилова спела гимн России на церемонии в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии награждения в Нидерландах велогонщица из Петербурга Дарья Правилова исполнила российский гимн, несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага.

    Во время чемпионата по велоспорту в Нидерландах петербургская спортсменка Дарья Правилова исполнила гимн России, сообщает радио Sputnik.

    Это произошло прямо на церемонии награждения, когда вместо национального гимна звучала «Ода к радости» Людвига ван Бетховена, являющаяся официальным гимном Евросоюза.

    Правилова, выступавшая под нейтральным статусом и без флага, все равно решила спеть российский гимн вслух.

    Этот патриотический шаг не был поддержан некоторыми зарубежными спортсменами. Так, литовская велогонщица отказалась фотографироваться вместе с россиянкой после церемонии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных организациях сохраняется политизированный подход к российским спортсменам. Он также отметил важность продолжения диалога с Международным олимпийским комитетом.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Олимпиада-2026 станет последней, где российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом.

    Комментарии (3)
    14 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию  двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

    «Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

    Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

    В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом  Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций  с Сирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

    В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Объявлено об увеличении спроса россиян на новогодние туры

    АТОР: Спрос на новогодние туры в ОАЭ, Таиланд и Египет удвоился

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне активно бронировали туры на Новый год в страны с теплым климатом, при этом ОАЭ, Таиланд и Египет стали самыми популярными направлениями.

    Спрос на новогодние туры в страны с теплым климатом вырос в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что уже сейчас большая часть мест на рейсах и в отелях популярных зарубежных направлений забронирована, и к декабрю свободных вариантов может не остаться.

    В пятерку самых востребованных направлений на Новый год вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. По данным туроператоров, на ОАЭ приходится от 21% до 29% всех продаж, на Таиланд – от 16% до 25%, на Египет – от 16% до 23%. В десятку популярных направлений также вошли Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

    Эксперты Space Travel отметили, что ОАЭ лидируют благодаря хорошо развитой инфраструктуре и разнообразию отелей. «Сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с хорошо знакомым продуктом», – подчеркнули они.

    АТОР прогнозирует, что по итогам новогодних праздников лидером спроса может стать Египет, где спрос вырос в три-шесть раз из-за доступных цен, большого выбора отелей «все включено» и расширения полетных программ. Вьетнам впервые вошел в топ-5 благодаря появлению чартерных рейсов в Нячанг и Фукуок, рост спроса составил до пяти раз в годовом выражении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения безвизового режима для россиян спрос на туры, отели и авиабилеты в Китай вырос на 50–100%, а стоимость перелетов увеличилась на 15–20%.

    Туроператоры отмечают высокий интерес к Италии, Франции и Испании, однако проблемы с оформлением шенгенских виз сохраняются.

    Анапа оказалась самым слабым звеном туристического сезона 2025 года, турпоток упал более чем в два раза, что может повлиять на весь рынок. Благодаря этому Крым получил новую волну популярности, а Геленджик в Краснодарском крае выстрелил неожиданно высоко. Также наблюдается рост спроса на духовные поездки в монастыри, особенно среди молодежи.

    Комментарии (5)
    14 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически заблокировали украинское подразделение, лишив его выхода к логистическим маршрутам и перекрыв путь к Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие взяли в оперативное окружение группировку Вооруженных сил Украины в районе между Лысовкой и Новопавловкой в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко заявил: «Сейчас украинские боевики, которые находятся севернее Лысовки и северо-западнее Новопавловки, по сути, уже находятся в тактическом окружении. До оперативного окружения осталось совсем чуть-чуть, поскольку мы уже практически взяли под контроль всю логистику в данном населенном пункте». По его словам, это стало возможным благодаря освобождению 13 октября населенного пункта Московское.

    Марочко отметил, что у российских сил есть успехи и южнее Родинского, где военные расширили зону контроля. Он подчеркнул, что выход для украинских боевиков на Гришино, куда ведут основные дороги, уже фактически перекрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ утратили контроль над Шандриголово в ДНР. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР. В Северск перебросили группы с иностранными солдатами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой
    Трамп: Испания будет наказана за отношение к НАТО
    ЕС намерен пускать китайские товары в Европу только в обмен на технологии
    Эксперт назвал негативные последствия принудительного ограничения цен на бензин
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации