Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах

Tекст: Вера Басилая

Переговорные позиции Украины с каждым днем становятся хуже, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, киевский режим не осознает ухудшения своей ситуации на фоне продолжающихся событий.

Песков отметил, что стамбульский переговорный процесс поставлен на паузу по вине Киева, «из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены Россией».

По словам представителя Кремля, украинская сторона не отвечает на переданный ей проект документа и не реагирует на предложение создать три рабочие группы для подготовки встречи на высшем уровне.

«Все это для того, чтобы начать делать ту самую «домашнюю работу», которую необходимо сделать до встречи в верхах, до саммита», – добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования ситуации на Украине.

Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется. Песков также отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.