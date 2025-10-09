Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Песков заявил о нежелании Киева договариваться на фоне провалов ВСУ на фронтах
Киевский режим, вдохновленный поддержкой Европы, не проявляет желания к мирным переговорам, несмотря на реальные провалы на фронтах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, киевский режим, рассчитывая на положительную динамику на фронте, сталкивается с противоположной ситуацией, передает ТАСС.
Он указал, что реальные события на линии боевых действий развиваются не в пользу Киева.
Песков уточнил, что «им кажется, что что-то изменится на фронтах и перейдет в позитивную динамику, но реальное положение дел свидетельствует об обратном».
Он добавил, что киевский режим, воодушевленный поддержкой европейских стран, «совершенно сейчас не тяготеет к какому-то мирному процессу».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины отступают по всей линии соприкосновения, несмотря на попытки оказать сопротивление.
Путин пригласил Владимира Зеленского и делегацию Киева в Москву и гарантировал им безопасность.Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным.
Песков отметил, что официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.