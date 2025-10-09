Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, киевский режим, рассчитывая на положительную динамику на фронте, сталкивается с противоположной ситуацией, передает ТАСС.

Он указал, что реальные события на линии боевых действий развиваются не в пользу Киева.

Песков уточнил, что «им кажется, что что-то изменится на фронтах и перейдет в позитивную динамику, но реальное положение дел свидетельствует об обратном».

Он добавил, что киевский режим, воодушевленный поддержкой европейских стран, «совершенно сейчас не тяготеет к какому-то мирному процессу».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины отступают по всей линии соприкосновения, несмотря на попытки оказать сопротивление.

Путин пригласил Владимира Зеленского и делегацию Киева в Москву и гарантировал им безопасность.Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным.

Песков отметил, что официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.