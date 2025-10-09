Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Трамп заявил о «скором» начале переговоров Москвы и Киева
Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования текущей ситуации на Украине.
Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом по украинскому вопросу. Во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме Трамп отметил: «Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро».
Он подчеркнул, что ожидает скорого начала переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Трамп уточнил, что уверен в намерении сторон «довольно скоро сесть за стол переговоров» для поиска решения конфликта.
Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок ракет Tomahawk на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что значительная часть ранее достигнутого прогресса по украинскому урегулированию была утрачена из-за позиции европейских стран.