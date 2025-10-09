Трамп заявил о «скором» начале переговоров Москвы и Киева

Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом по украинскому вопросу. Во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме Трамп отметил: «Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро».

Он подчеркнул, что ожидает скорого начала переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Трамп уточнил, что уверен в намерении сторон «довольно скоро сесть за стол переговоров» для поиска решения конфликта.

Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок ракет Tomahawk на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что значительная часть ранее достигнутого прогресса по украинскому урегулированию была утрачена из-за позиции европейских стран.

