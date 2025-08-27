Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.0 комментариев
Франция вернула Мадагаскару останки казненного короля Тоэра
Спустя 128 лет после колониального разграбления Франция передала Мадагаскару три черепа, среди которых, предположительно, останки обезглавленного французскими войсками короля Тоэра, сообщает Al Jazeera.
Франция официально передала Мадагаскару три человеческих черепа, вывезенных в годы колониального правления, сообщает Al Jazeera.
Один из них, по предположению экспертов, принадлежал королю Тоэра, убитому французскими войсками во время резни в 1897 году. Его череп находился в Парижском национальном музее истории наряду с сотнями других останков с острова.
«Эти черепа пополнили национальные коллекции при обстоятельствах, явно нарушающих человеческое достоинство и произошедших на фоне колониального насилия», – заявила министр культуры Франции Рашида Дати.
Представитель Мадагаскара Воламиранти Донна Мара отметила, что вывоз останков оставался «открытой раной» для страны в течение 128 лет. По ее словам, черепа не являются предметами коллекционирования, а представляют собой неразрывную связь между настоящим и прошлым острова.
Видео с церемонии показало, как три деревянных ящика, обернутых в традиционные ткани, были торжественно принесены на мероприятие во французском министерстве культуры. Это стало первой передачей в рамках нового закона Франции 2023 года, который позволяет возвращать подобные предметы. Другие государства, включая Австралию и Аргентину, уже подали заявки на возвращение останков своих предков.
Ожидается, что черепа будут захоронены на Мадагаскаре в ближайшее воскресенье. Власти страны планируют провести церемонию в годовщину казни короля Тоэра в августе 1897 года.
Король Тоэра был одним из лидеров народа сакалава с западного побережья Мадагаскара, который боролся против французской колонизации в конце XIX века. Его публичная казнь стала символом колониального насилия на острове.
Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина в числе своих предвыборных обещаний в 2019 году выдвинул вопрос возвращения на родину останков мадагаскарского короля.