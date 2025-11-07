Рубио назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госcекретарь США Марко Рубио в личном общении заявил своим доверенным лицам о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс считается ключевым кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года.

В публикации Politico, которую цитирует РИА «Новости», подчеркивается: «Госсекретарь Марко Рубио в частном порядке сообщил своим доверенным лицам, что Джей Ди Вэнс является основным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио уже заявлял, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года.

Американист Малек Дудаков в интервыью газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что Илон Маск сделал ставку на президентство Вэнса.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Вэнс может стать кандидатом от республиканцев, но также рассматриваются и другие возможные кандидаты, включая Рубио.