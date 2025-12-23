В аварии на трассе в Оренбургской области погибли два взрослых и ребенок

В ДТП на трассе в Оренбургской области три человека погибли, пятеро ранены

Tекст: Денис Тельманов

Три человека, включая ребенка, погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-5 «Урал» в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области, передает ТАСС. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших также есть ребенок.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили: «В Сорочинском муниципальном округе на трассе М-5 'Урал' произошло столкновение трех легковых автомобилей. По предварительной информации, трое человек погибли, из них один ребенок, травмированы пять человек, из них один ребенок. На месте работают специалисты МЧС России.»

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, выясняются обстоятельства аварии. Персональные данные погибших и пострадавших уточняются. Власти региона держат ситуацию под контролем.

