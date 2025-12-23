Euroclear разблокировал средства ЕАБР на казахстанские проекты

Tекст: Вера Басилая

Euroclear разблокировал более 600 млн долларов Евразийского банка развития, ранее замороженных на счетах, отнесённых к российским, передает РИА «Новости».

Заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что эти средства уже направлены на казахстанские проекты. Он также подчеркнул, что разблокировка происходила при условии, что деньги будут использованы только для Казахстана, и за этим следит сама Euroclear.

Средства ЕАБР оказались заблокированы в 2022 году вместе с активами Национального расчетного депозитария России после введения Евросоюзом санкций. Тогда в Euroclear оказались заморожены 733 млн долларов, принадлежащие Казахстану, но с 2023 года более 600 млн были поэтапно разблокированы с контролем целевого использования.

Евразийский банк развития учрежден в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В число участников входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Основная задача банка – содействие экономическому росту и углублению интеграционных процессов в регионе.

Euroclear приветствовал решение Евросоюза не изымать российские активы.

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.