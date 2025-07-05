В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство Нидерландов с 1 октября увеличит взнос для украинцев, работающих и живущих в муниципальном жилье, передает РБК со ссылкой на NOS.

Сумма ежемесячной платы за проживание в приютах возрастет с 105 до 244 евро на одного человека. Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер подчеркнула, что это решение призвано уменьшить неравенство среди беженцев и частично покрыть коммунальные расходы.

Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в местах, где предоставляют питание, будут платить отдельный взнос за еду – 252 евро в месяц.

Максимальная сумма для семьи с двумя взрослыми составит почти 993 евро в месяц. Местные органы власти получили право пересматривать размер платежа, если у украинцев возникнут финансовые сложности.

Ранее правительство Швейцарии решило ограничить предоставление статуса беженца украинским гражданам, его планируется выдавать только жителям тех областей Украины, где ведутся боевые действия.