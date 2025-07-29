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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    13 комментариев
    29 июля 2025, 10:28 • Новости дня

    В ФМБА пообещали запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России планируется внедрение новой вакцины против менингококковой инфекции с уникальным составом, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

    Завершены клинические исследования новой вакцины от менингококковой инфекции, планируется подать документы на ее регистрацию к концу 2025года, пояснили в ФМБА, передает ТАСС.

    Вакцина, созданная специалистами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА, производится по полному циклу на территории предприятия, начиная с получения активной фармацевтической субстанции.

    Она должна быть доступна для применения в 2027 году. Препарат содержит уникальный состав: серотипы A, C, Y, W и рекомбинантный компонент B. Последний вызывает тяжелый сепсис примерно в 30% случаев инфицирования и является наиболее распространенным на территории России.

    В 2023 году в Роспотребнадзоре сообщали, что в постковидный период наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая менингококковую, от которой необходимо делать сделать прививку.

    28 июля 2025, 11:27 • Новости дня
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информационная инфраструктура «Аэрофлота» якобы полностью уничтожена взломом, заявили участники группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

    Атака полностью уничтожила систему и затронула порядка 7 тыс. серверов – как физических, так и виртуальных, заявили хакеры, передает RT.

    Только за последнее время перевозчик отменил 42 рейса, а еще семь рейсов по направлениям Москва – Элиста, Москва – Кировск, Москва – Калининград, Москва – Астана, Москва – Красноярск и Москва – Сочи были добавлены к списку отмененных, пишет РИА «Новости».

    Список затронул как внутренние, так и международные маршруты.

    В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили, что в Калининграде отменены три рейса в направлении Москва – Калининград – Москва, а по направлениям Москва, Петербург, Иваново и Екатеринбург задерживаются 15 авиарейсов.

    В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на новые даты в течение десяти дней, однако в данный момент кассы аэропорта Шереметьево временно не осуществляют возвраты и переоформления билетов из-за технических проблем. Оформить возврат можно по месту покупки билета у агентства.

    В понедельник «Аэрофлот» заявил о технических проблемах в работе своих информационных систем. Прокуратура начала проверку из-за сбоя в системах авиакомпании.

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    28 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    РКН призвал доверять официальной информации после слухов о блокировке WhatsApp

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничение доступа к ресурсам принимается в установленном порядке, информацию об этом доводят до населения через официальные каналы коммуникации, сообщили в Роскомнадзоре.

    «Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», – заявили в ведомстве ТАСС.

    Ранее в Госдуме заявляли, что WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка. Через некоторое время председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что информация о блокировке WhatsApp является «нелепым вбросом».

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как хакеры атаковали ИТ-системы «Аэрофлота»

    Хакер Вакулин рассказал, как могли быть атакованы ИТ-системы «Аэрофлота»

    Эксперт рассказал, как хакеры атаковали ИТ-системы «Аэрофлота»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последствия хакерской атаки на ИТ-системы «Аэрофлота», касающиеся пассажиров и отправки рейсов, должны быть ликвидированы в течение дня. А вот восстановление 20 терабайт из базы данных, о которых сообщается от лица хакеров, может оказаться более сложным процессом, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин. Ранее хакерская группировка Silent Crow сообщила об атаке на серверы авиакомпании.

    «Любое устройство, подключающееся к интернету, уязвимо. Наиболее распространены DDoS-атаки, когда запросы массово отправляются на сервер и он, образно говоря, уходит в режим сна. Но, судя по всему, удар по «Аэрофлоту» затрагивает сами данные в базе компании, что гораздо серьезнее», – пояснил Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности.

    «Скорее всего, у компании есть бэкап – отдельно хранящиеся данные. Поэтому регенерация не должна быть долгой и особо затруднительной. Если же резервной копии нет, то сотрудникам придется буквально вручную восстанавливать более 20 терабайт информации. Это колоссальная работа», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, напрямую пассажиров это не должно коснуться. Сами системы управления, а также стабильность работы инфраструктуры должны быть восстановлены в течение дня», – спрогнозировал эксперт. Он при этом описал два наиболее вероятных сценария, как могла произойти атака.

    «Первый: хакеры прислали фишинговое письмо на почту «Аэрофлота», которое нерадивый сотрудник открыл и заполнил, кликнув на «красивый» значок. Но более вероятный вариант: злоумышленники воспользовались уязвимостями в системе «Аэрофлота». Это может быть все, что угодно, начиная от XSS до SQL-инъекции», – детализировал аналитик.

    «Я вижу две цели атаки. Первая – политическая. Хакеры планировали дискредитировать одну из крупнейших российских компаний сломом ее ИТ-систем. Вторая – самопиар. Среди группировок существует свой неформальный рейтинг. И в погоне за дополнительными очками они, видимо, и могли пойти на атаку», – резюмировал Вакулин.

    Ранее хакерская группировка Silent Crow в своем Telegram-канале сообщила о том, что они вместе с объединением «Киберпартизаны BY» провели операцию, в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя ИТ-инфраструктура «Аэрофлота».

    Хакеры уверяют, что им якобы удалось получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, скомпрометировать все критические корпоративные системы, получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.

    Также злоумышленники якобы смогли копировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации, извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

    В результате, по словам хакеров, было уничтожено около 7 тыс. серверов – физических и виртуальных, а объем полученной информации превысил 20 терабайт – это база данных, файлы Windows Share и корпоративная почта.

    Официальный Telegram-канал пресс-службы «Аэрофлота» при этом сообщил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. «Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», – отмечается в комментарии.

    Всего было отменено несколько десятков рейсов из Шереметьево в Астрахань, Астану, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Минск, Мурманск, Омск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург и другие города, и обратно. По данным Генпрокуратуры, всего задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов.

    Также надзорное ведомство в своем Telegram-канале подтвердило, что причиной произошедшего стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки. «По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», – говорится в сообщении ведомства.

    Кремль в курсе сообщений о хакерской атаке на «Аэрофлот», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В прикладном плане нужно обращаться в правительство, Министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, – достаточно тревожная», – сказал он.

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    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Японии резко отреагировало на визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро, подвергнув критике ее заявления по Южным Курилам.

    В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.

    «Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.

    Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

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    28 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров раскрыл, что сказал наступившей ему на ногу девушке на саммите БРИКС
    Лавров раскрыл, что сказал наступившей ему на ногу девушке на саммите БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил свою реакцию на случай с девушкой, наступившей ему на ногу во время саммита БРИКС в Казани.

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент на саммите БРИКС в Казани, когда девушка наступила ему на ногу, передает ТАСС. Министр рассказал, что к ситуации отнесся с юмором и воспринял произошедшее как проявление кокетства.

    На форуме «Территория смыслов» Лавров уточнил, что в интернете появилось много домыслов по поводу его реакции. «Прошла красивая девушка. Наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает, и сказал, что скоро выйду покурить», – с улыбкой рассказал глава МИД.

    Министр добавил, что не придал случаю особого значения, а ролики с этим эпизодом быстро разошлись по Сети.

    Ранее Лавров назвал употребление «крепкого словца» чертой своего характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Британии в России Тони Брентон заявил, что глава МИДа России Сергей Лавров оправданно использовал нецензурные выражения в разговоре с британским коллегой. Глава МИДа Британии Дэвид Милибанд опроверг слухи о том, что Лавров применял нецензурные слова в телефонном разговоре с ним.

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    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбер и разработчик мессенджера MAX VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в национальный сервис.

    Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.

    Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.

    В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.

    Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.

    Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
    @ Katharina Kausche/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин заявил, что внимательно следит за намерениями Москвы модернизировать Военно-морской флот и одновременно усиливает собственные военно-морские силы.

    «Мы это принимаем, конечно, к сведению», – сказал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс на брифинге, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Германия также инвестирует в развитие собственных ВМС, реализуя масштабные проекты, включая закупку новых кораблей, среди которых фрегаты и корветы.

    Накануне президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

    Напомним, в воскресенье Путин посетил Главное Адмиралтейство в Петербурге в День Военно-морского флота. Глава государства поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».

    Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.

    Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интерес к сверхъестественному иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности. Антидепрессанты раньше вызывали опасения, но сейчас их часто принимают легкомысленно, что может привести к обострению состояния или даже трагическим последствиям.

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    28 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Болотной набережной в столице приступили к демонтажу известной арт-скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4».

    Временная инсталляция «Большая глина № 4» будет заменена другой художественной работой, подготовка к установке уже стартовала на спуске к Водоотводному каналу, сообщается в Telegram-канале Дома культуры «ГЭС-2»

    «Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4», – говорится в публикации.

    В «ГЭС-2» отметили, что демонтаж скульптуры и монтаж нового арт-объекта – часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития прилегающей территории.

    Скульптура Урса Фишера, установленная четыре года назад, представляла собой увеличенные кусочки глины, выполненные в алюминии, и символизировала процесс творчества и миссию Дома культуры – давать возможность каждому творить.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в Москве.

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    28 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России

    Политолог Трухачев: Результаты сделки США и ЕС подтвердили профнепригодность фон дер Ляйен

    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз пошел на большие экономические уступки в тарифном споре с США, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы выбить из Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Вадим Трухачев и Александр Рар. Так они прокомментировали торговую сделку между Вашингтоном и Брюсселем.

    «Торговая сделка между США и ЕС в нынешнем виде – это полный провал Брюсселя. За такой результат Урсулу фон дер Ляйен, как и Каю Каллас, и еврокомиссаров от экономического блока, стоило бы выгнать за профнепригодность», – считает политолог Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, в соглашении есть нюанс.

    «В обмен на колоссальные уступки по торговым вопросам европейцы, вероятно, выбили у Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России», – допустил эксперт, отметив, что «для Евросоюза важны не цифры, а факт того, что Штаты будут поддерживать Киев – пусть даже не в тех объемах, как это было при предыдущей американской администрации».

    «Можно говорить, что в ЕС добились своего», – сказал Трухачев. По его мнению, если бы переговоры с Трампом вела не фон дер Ляйен, а генсек НАТО Марк Рютте, то последний смог бы выторговать меньшие пошлины. Но даже при таком сценарии исключение составляли бы тарифы на сталь. Дело в том, что сталелитейная промышленность в Штатах загибается, а глава Белого дома поддерживает «Ржавый пояс», который голосовал за него.

    Как бы то ни было, Европа принимает невыгодные для себя условия. По мнению Трухачева, Брюссель изменит свой курс лишь при двух условиях. «Первое – у ЕС «треснут» бюджеты. Пока у них есть деньги на то, чтобы идеология шла впереди экономики, еврочиновники будут плясать под дудку Трампа. Для руководства союза самый главный идеологический вопрос – это противостояние с Россией. И теперь мы видим цену этому», – рассуждает эксперт.  

    Второе условие пересмотра политики европейских стран – победа евроскептиков, продолжил спикер. Причем действия Брюсселя способствуют этому. «Первая проба будет в Чехии – на октябрь в республике намечены парламентские выборы. Прага сильно пострадала от вывода производства за границу из-за дорогой энергии, больше всех приняла украинских беженцев. Поэтому результаты голосования там станут зеркалом того, как европейцы воспринимают торговую сделку», – пояснил Трухачев.

    Схожей точки зрения относительно соглашения между США и ЕС придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Евросоюз понял, что у него нет средств и общего консенсуса, чтобы отделиться от Штатов и идти своим путем. А это значит, что надо льстить Трампу, сдавать собственные позиции ради сохранения покровительства Вашингтона», – указал он.

    «Сегодняшняя Европа не может существовать в многополярном мире без США. Фон дер Ляйен пошла на большие экономические уступки в тарифном споре со Штатами, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы сохранить лидерство Америки в борьбе с Россией», – заключил политолог.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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