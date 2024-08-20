Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.7 комментариев
Центр для украинских беженцев в Нидерландах решили закрыть из-за переполненности
Trouw: Центр для беженцев с Украины в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности
Власти нидерланского Утрехта приняли решение о закрытии центра для беженцев с Украины, который из-за нехватки долгосрочного жилья был переполнен, пишет газета Trouw.
Центр для беженцев, расположенный в здании выставочного центра в Утрехте, изначально задумывался как временное место размещения для украинцев, прибывающих в Нидерланды, пишет Trouw, передает РИА «Новости». Однако из-за нехватки долгосрочного жилья в стране беженцы задерживались в центре на несколько месяцев, что привело к его перегрузке.
По словам представителя муниципалитета Утрехта Мартена Групстры, санитарные условия в центре не соответствуют потребностям такого большого количества людей. Центр не сможет функционировать так, как было задумано, пока в Нидерландах не будет создано больше мест для приема беженцев, добавил он.
Закрытие центра означает, что украинские беженцы, проживавшие в нем, должны будут самостоятельно искать новое жилье, отмечается в публикации. При этом одиноким мужчинам и бездетным парам с Украины ранее уже отказывали в размещении в этом центре. Беженцы могут обратиться за помощью в муниципалитеты, однако они вряд ли смогут оказать им существенную поддержку, пишет газета.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы начали сталкиваться с трудностями при поиске убежища в Нидерландах, многие из них пропадают из поля зрения властей, а их дальнейшая судьба остается неизвестной.