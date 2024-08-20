Центр для украинских беженцев в Нидерландах решили закрыть из-за переполненности

Trouw: Центр для беженцев с Украины в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности

Tекст: Валерия Городецкая

Центр для беженцев, расположенный в здании выставочного центра в Утрехте, изначально задумывался как временное место размещения для украинцев, прибывающих в Нидерланды, пишет Trouw, передает РИА «Новости». Однако из-за нехватки долгосрочного жилья в стране беженцы задерживались в центре на несколько месяцев, что привело к его перегрузке.

По словам представителя муниципалитета Утрехта Мартена Групстры, санитарные условия в центре не соответствуют потребностям такого большого количества людей. Центр не сможет функционировать так, как было задумано, пока в Нидерландах не будет создано больше мест для приема беженцев, добавил он.

Закрытие центра означает, что украинские беженцы, проживавшие в нем, должны будут самостоятельно искать новое жилье, отмечается в публикации. При этом одиноким мужчинам и бездетным парам с Украины ранее уже отказывали в размещении в этом центре. Беженцы могут обратиться за помощью в муниципалитеты, однако они вряд ли смогут оказать им существенную поддержку, пишет газета.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы начали сталкиваться с трудностями при поиске убежища в Нидерландах, многие из них пропадают из поля зрения властей, а их дальнейшая судьба остается неизвестной.