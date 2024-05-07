В Нидерландах закончилось место для украинских беженцев

Tекст: Валерия Городецкая

С февраля в едином центре по регистрации украинцев в Утрехте отклоняются заявки от одиноких мужчин и бездетных пар, пишет Trouw, передает ТАСС. По информации издания, иногда число получивших отказы украинцев достигает десяти человек в неделю.

Официально Нидерланды не нарушают правила ЕС, так как отказ в приеме заявления не является отказом в нахождении в стране, отмечает газета. Те, кому отказали в центре, могут напрямую обратиться в муниципалитеты, но и там свободных мест нет, говорится в статье.

В результате растет число беженцев, которые не попадают в поле зрения властей, они вынуждены ютиться у знакомых или друзей, пишет издание.

Украинские беженцы также делятся друг с другом информацией о проблемах в центре регистрации, что приводит к тому, что все меньше людей едут в Нидерланды, а некоторые даже покидают страну.

Голландский совет по делам беженцев считает, что такая политика направлена на сдерживание потока беженцев. Представители организации заявили, что Нидерланды пытаются стать менее привлекательными для беженцев, чем соседние страны.

«Мы считаем, что правительство потеряло контроль. Схема по приему [украинских беженцев] потерпела неудачу. И ситуация будет оставаться хаотичной до тех пор, пока муниципалитеты не будут знать, что делать, когда кто-то стучит в их дверь», – заявили в организации.

Ранее издание Politico сообщало, что страны ЕС в скором времени могут ужесточить политику в отношении украинских мигрантов.