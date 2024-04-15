Стало известно о намерении стран ЕС ужесточить политику в отношении украинских мигрантов

Politico: Страны Европы могут ужесточить политику в отношении украинских мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, постановление о временной защите ЕС было задумано как временное решение для борьбы с потоком людей, бегущих от военных действий на Украине, и срок действия этих разрешений истекает в следующем году, передает ТАСС.

Хернес добавила, что Евросоюз может стать свидетелем новой «гонки ко дну» в политике по отношению к украинским беженцам, так как страны снова попытаются избежать того, чтобы стать привлекательными для мигрантов.

Она подчеркнула, что разрешения украинских мигрантов на пребывание в Евросоюзе содержат много ограничений: они не имеют доступа ко многим видам медпомощи, а срок их нахождения в Европе по временному разрешению не учитывается при получении постоянного вида на жительство.

По мнению Хернес, в будущем европейские страны могут отказаться от единой политики в отношении украинцев на своей территории. Так, правительство Норвегии, которая не входит в ЕС, предложило ужесточить меры в отношении украинских мигрантов, включая сокращение финансовых пособий и запрет на краткосрочные поездки на Украину.

Ранее в Ирландии решили отменить бесплатное проживание для украинцев.