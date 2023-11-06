Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
В Ирландии решили отменить бесплатное проживание для украинцев
Правительство Ирландии намерено отменить бесплатное проживание для беженцев с Украины из-за нехватки жилья, сообщает Irish Times со ссылкой на премьера Лео Варадкара.
По его словам, сейчас беженцам приходится жить даже в палатках и контейнерах. За последние два года в стране размещено около 100 тыс. беженцев, передает «Коммерсант».
В связи с этим правительство решило принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у властей Ирландии было время на размещение других.
Варадкар подчеркнул, что в Ирландии будут по-прежнему рады украинцам и не откажут им в приеме.
Он предложил перенять опыт других стран Европы в вопросе беженцев, где нет, в том числе, неограниченного числа бесплатного жилья.
Также правительство Ирландии прорабатывает вопрос изменения порядка выплаты пособий, чтобы беженцы стремились устраиваться на работу.
На сегодняшний день в Ирландию еженедельно прибывают 500–800 украинцев. 30% из них до приезда в Ирландию просили временной защиты в другой европейской стране. Около 14 тыс. беженцев трудоустроены.
Ранее власти Норвегии решили выплачивать украинским беженцам 1500 евро за добровольное возвращение домой.