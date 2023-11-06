В Ирландии решили отменить бесплатное проживание для украинцев

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, сейчас беженцам приходится жить даже в палатках и контейнерах. За последние два года в стране размещено около 100 тыс. беженцев, передает «Коммерсант».

В связи с этим правительство решило принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у властей Ирландии было время на размещение других.

Варадкар подчеркнул, что в Ирландии будут по-прежнему рады украинцам и не откажут им в приеме.

Он предложил перенять опыт других стран Европы в вопросе беженцев, где нет, в том числе, неограниченного числа бесплатного жилья.

Также правительство Ирландии прорабатывает вопрос изменения порядка выплаты пособий, чтобы беженцы стремились устраиваться на работу.

На сегодняшний день в Ирландию еженедельно прибывают 500–800 украинцев. 30% из них до приезда в Ирландию просили временной защиты в другой европейской стране. Около 14 тыс. беженцев трудоустроены.

Ранее власти Норвегии решили выплачивать украинским беженцам 1500 евро за добровольное возвращение домой.