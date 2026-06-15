Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.4 комментария
Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру
Успенский собор Киево-Печерской лавры пострадал от ракеты американского ЗРК Patriot, однако офис Зеленского уже поспешил обвинить Россию. В экспертном сообществе считают, что Киев попытается использовать этот инцидент для наращивания давления на Москву на саммите G7 во Франции. Удастся ли Зеленскому задуманное?
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК Patriot. По сообщению Минобороны, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. В ведомстве также заверили, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Оценку произошедшему дали и в МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала событие «состряпанным фейком». «Президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались"», – написала она.
На этом фоне дипломат обвинила Париж в двойных стандартах: «Не было от них и намека на соболезнования в адрес многочисленных жертв среди мирного населения российских регионов, включая погибших от рук ВСУ в Старобельске. Ничего не сказали и об атаке, настоящей, а не выдуманной, на музей обороны Севастополя».
Важно отметить, что ущерб был нанесен Успенскому собору лавры. Оригинальный храм был уничтожен еще во времена Великой Отечественной немецкими оккупационными войсками. В результате подрыва сохранились лишь фрагменты восточной стены, алтарь и два столба.
Реконструкция здания завершилась лишь в период президентства Леонида Кучмы – в 2000 году произошло освящение восстановленного храма. Однако работы по росписи его интерьеров начались только в 2013 году и продолжаются до сих пор – как и многочисленные проблемы канонического православия и самой Лавры при Владимире Зеленском.
По мнению богослова Сергея Худиева, этот человек «последовательно делал все, чтобы лавра перестала быть духовным центром». «10 марта 2023 года министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды с монастырем Украинской православной церкви, обязав монахов покинуть территорию лавры до 29 марта», – пишет он.
«Наместника лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 60 дней, а СБУ объявила ему подозрение. Верующих, которые оставались в помещениях лавры, взяли в осаду, препятствуя передавать им пищу – чтобы вынудить их уйти, а в августе 2023 года полиция, получив судебное решение, провела штурм корпусов лавры, срезая замки и опечатывая помещения», – добавляет эксперт.
«Уже 17 февраля 2026 года в Нижней лавре были срезаны замки на дверях последних двух храмов, которые оставались в пользовании Украинской православной церкви, а лавра была превращена в "национальный заповедник". Для того чтобы воспринимать Зеленского – в какой бы то ни было степени – как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы», – полагает Худиев.
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Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации, напоминает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он также согласен с тем, что действия офиса Зеленского нанесли комплексу значительно больший вред. Он перечисляет: из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».
«Теперь еще и криворукие украинские пэвэошники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.
В этой связи особый интерес вызывает недавняя статья Politico. В ней отмечается, что Украина и Европа планируют на ближайшем саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен убедить Дональда Трампа увеличить поддержку Киева в противостоянии с Москвой. В материале подчеркивается: Европа вместе с Зеленским постарается добиться от Белого дома ускорения поставок ракет Patriot и передачи новых дальнобойных орудий. Кроме того, Старый Свет надеется, что США согласятся усилить санкционное давление на Россию.
Лавра, скорее всего, станет инструментом в руках украинской дипломатии для продвижения нарративов офиса Зеленского на саммите G7 в Эвиане, считает политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Святыня становится жертвой украинского желания привлечь к себе внимание.
Замысел понятен: для Зеленского на этой встрече «Большой семерки» была уготована во многом функциональная роль. Теперь же он осмелеет. Наверняка предоставит множество фотографий на фоне дымящейся Лавры, распечатает их и покажет Трампу – в попытке добиться от США поставок ПВО и, кто знает, даже дальнобойных вооружений», – предположил Ткаченко.
«Другое дело, что его притязания для знающего человека покажутся смешными. Ракета попала в Успенский собор, но преувеличивать его историческое значение не стоит. Собор был взорван немцами еще в 1942 году и восстановлен уже после распада Советского Союза, причем не в лучшем виде. Это далеко не та святыня, потерю которой можно было бы считать невосполнимой. Благо, ключевые объекты Лавры не повреждены», – напоминает он.
«Показательно, что сами украинские элиты годами гнобили Лавру: устраивали блокады, проводили сомнительные мероприятия, выдворяли священников. Говорить о том, что Россия намеренно ударила по этой цели, – значит игнорировать очевидное. Это провокация, и весьма прозрачная», – указывает политолог.