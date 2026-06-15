Tекст: Олег Исайченко

Комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК Patriot. По сообщению Минобороны, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. В ведомстве также заверили, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Оценку произошедшему дали и в МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала событие «состряпанным фейком». «Президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались"», – написала она.

На этом фоне дипломат обвинила Париж в двойных стандартах: «Не было от них и намека на соболезнования в адрес многочисленных жертв среди мирного населения российских регионов, включая погибших от рук ВСУ в Старобельске. Ничего не сказали и об атаке, настоящей, а не выдуманной, на музей обороны Севастополя».

Важно отметить, что ущерб был нанесен Успенскому собору лавры. Оригинальный храм был уничтожен еще во времена Великой Отечественной немецкими оккупационными войсками. В результате подрыва сохранились лишь фрагменты восточной стены, алтарь и два столба.

Реконструкция здания завершилась лишь в период президентства Леонида Кучмы – в 2000 году произошло освящение восстановленного храма. Однако работы по росписи его интерьеров начались только в 2013 году и продолжаются до сих пор – как и многочисленные проблемы канонического православия и самой Лавры при Владимире Зеленском.

По мнению богослова Сергея Худиева, этот человек «последовательно делал все, чтобы лавра перестала быть духовным центром». «10 марта 2023 года министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды с монастырем Украинской православной церкви, обязав монахов покинуть территорию лавры до 29 марта», – пишет он.

«Наместника лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 60 дней, а СБУ объявила ему подозрение. Верующих, которые оставались в помещениях лавры, взяли в осаду, препятствуя передавать им пищу – чтобы вынудить их уйти, а в августе 2023 года полиция, получив судебное решение, провела штурм корпусов лавры, срезая замки и опечатывая помещения», – добавляет эксперт.

«Уже 17 февраля 2026 года в Нижней лавре были срезаны замки на дверях последних двух храмов, которые оставались в пользовании Украинской православной церкви, а лавра была превращена в "национальный заповедник". Для того чтобы воспринимать Зеленского – в какой бы то ни было степени – как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы», – полагает Худиев.

Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации, напоминает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он также согласен с тем, что действия офиса Зеленского нанесли комплексу значительно больший вред. Он перечисляет: из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

«Теперь еще и криворукие украинские пэвэошники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

В этой связи особый интерес вызывает недавняя статья Politico. В ней отмечается, что Украина и Европа планируют на ближайшем саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен убедить Дональда Трампа увеличить поддержку Киева в противостоянии с Москвой. В материале подчеркивается: Европа вместе с Зеленским постарается добиться от Белого дома ускорения поставок ракет Patriot и передачи новых дальнобойных орудий. Кроме того, Старый Свет надеется, что США согласятся усилить санкционное давление на Россию.

Лавра, скорее всего, станет инструментом в руках украинской дипломатии для продвижения нарративов офиса Зеленского на саммите G7 в Эвиане, считает политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Святыня становится жертвой украинского желания привлечь к себе внимание.

Замысел понятен: для Зеленского на этой встрече «Большой семерки» была уготована во многом функциональная роль. Теперь же он осмелеет. Наверняка предоставит множество фотографий на фоне дымящейся Лавры, распечатает их и покажет Трампу – в попытке добиться от США поставок ПВО и, кто знает, даже дальнобойных вооружений», – предположил Ткаченко.

«Другое дело, что его притязания для знающего человека покажутся смешными. Ракета попала в Успенский собор, но преувеличивать его историческое значение не стоит. Собор был взорван немцами еще в 1942 году и восстановлен уже после распада Советского Союза, причем не в лучшем виде. Это далеко не та святыня, потерю которой можно было бы считать невосполнимой. Благо, ключевые объекты Лавры не повреждены», – напоминает он.

«Показательно, что сами украинские элиты годами гнобили Лавру: устраивали блокады, проводили сомнительные мероприятия, выдворяли священников. Говорить о том, что Россия намеренно ударила по этой цели, – значит игнорировать очевидное. Это провокация, и весьма прозрачная», – указывает политолог.