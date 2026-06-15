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Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру
Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.
«Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».
Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».
«Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.
«На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.
Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.
«Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.
Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.
Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.
По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».
Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.
В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».
Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.
Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.
Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»