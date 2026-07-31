31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.0 комментариев
Лесной пожар во Франции спровоцировал взрывы снарядов Второй мировой
Масштабный лесной пожар во Франции привел к детонации артиллерийских снарядов
Огонь охватил коммуну Ле-Порж, спровоцировав детонацию более 100 старых боеприпасов на заброшенном складе, при этом один из них насквозь пробил жилой дом.
Стихия бушует на юго-западе страны, кромка пламени растянулась на 240 километров, передает РИА «Новости». Возгорание пока не удалось локализовать.
«В разгар пожара на пути огня оказался забытый склад снарядов, который, по данным муниципалитета, датируется периодом Второй мировой войны. В ночь на 24 июля коммуна Ле-Порж была охвачена огнем. Пламя высотой более десяти метров пожирало дома, после чего раздался оглушительный грохот, похожий на «грохот войны»», – отмечается в публикации.
Мэр коммуны Марсьяль Занинетти рассказал, что изначально причиной грохота считали газовые баллоны. Всего местные жители услышали около 100 разрывов. Часть боеприпасов сдетонировала, остальные разлетелись по окрестностям.
Один отлетевший снаряд пробил жилое здание, однако в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента оперативно прибыли саперы для зачистки территории.
Европа страдает от рекордной жары, особенно сильно стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что страна столкнулась с беспрецедентным количеством природных возгораний с 1945 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.
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