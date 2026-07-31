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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    14 комментариев
    31 июля 2026, 06:57 • Новости дня

    Индейка помогла Бену Аффлеку выиграть 1 млн долларов в телешоу

    Индейка помогла Бену Аффлеку выиграть 1 млн долларов в телешоу
    @ Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Бен Аффлек выиграл редкий приз в 1 млн долларов во время своего звездного появления в программе «Кто хочет стать миллионером?», который объединил усилия с чемпионом викторины «Jeopardy!» Джейми Дингом ради выигрыша для благотворительности.

    Аффлек и Динг получили финальный вопрос стоимостью 1 млн долларов, который звучал так: «В соответствии с ежегодной традицией Дня благодарения, какие из этих имен не были именами индеек, помилованных президентом США?»

    В числе ответов были: арахисовое масло и джем, картофель и картофельные шарики, макароны с сыром и спагетти с фрикадельками. Аффлек и Динг решили воспользоваться подсказкой «Позвони другу», чтобы позвонить коллеге Динга по викторине Стивену Моррисону, пишет Daily Mail.

    Ведущий шоу Джимми Киммел предположил, что ответом может быть вариант D: Спагетти с фрикадельками.

    «Я мог бы представить, как я вручаю большую миску Дональду Трампу, и он с удовольствием ест спагетти с фрикадельками», – пошутил он, добавив, что вариант вряд ли верен.

    Звонок Моррисону тоже не помог паре охотников за миллионом и тогда Аффлек и Динг доверились варианту Киммела - Спагетти с фрикадельками. Ответ оказался правильным. Игроки стали обладателями 1 млн долларов.

    Деньги будут переданы в фонд Eastern Congo Initiative, основанный Аффлеком совместно с Уитни Уильямс в 2010 году в помощь Восточному Конго. Эта некоммерческая организация помогает «поддерживать местные организации в расширении доступа к основным услугам, укреплении экономических возможностей и содействии справедливости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Дэймон и Аффлек раскритиковали «культуру отмены». Полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету.


    29 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Осужденная за госизмену журналистка Шипачева переводила деньги ВСУ

    Осужденная журналистка Шипачева организовала канал финансирования ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Признанная виновной в государственной измене журналистка Дарья Шипачева использовала криптовалюту для перевода собранных средств на закупку дронов и вооружения для украинских националистов.

    В правоохранительных органах рассказали, что журналистка Дарья Шипачева, которую суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену, была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что девушка передала реквизиты своих банковских карт противнику. На этих счетах аккумулировались деньги, которые затем конвертировались в цифровую валюту и выводились на Украину.

    «Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России посредством криптовалюты», – рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд на закрытом заседании признал ее виновной в госизмене и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

    Полученные украинской стороной финансы шли на приобретение снаряжения и оружия. Кроме того, на эти средства закупались беспилотники, которые использовались для нанесения ударов по российским военнослужащим и мирным жителям.

    Ранее Московский городской суд вынес Дарье Шипачевой обвинительный приговор по делу о государственной измене.

    Месяцем ранее Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денег украинской армии.

    В мае суд Чувашии приговорил жителя Москвы к 12 годам строгого режима за финансирование противника через криптовалютные кошельки.

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    30 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Стало известно об отказе Пугачевой посещать Россию в ближайшее время

    Пугачева отказалась посещать Россию в ближайшее время

    Tекст: Дарья Григоренко

    Покинувшая страну певица Алла Пугачева не планирует в скором времени возвращаться на Родину, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «В ближайшие полгода Аллу Борисовну не стоит ждать в Российской Федерации», – рассказал источник, отвечая на вопрос о возможных планах певицы посетить Россию в обозримом будущем, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле представитель артистки Елена Чупракова опровергла информацию о визите певицы в Россию.

    Позже риелторы выставили московскую квартиру исполнительницы на продажу за 400 млн рублей.

    Во вторник глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать специальную «доску позора» для уехавших из страны деятелей культуры.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    29 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии певицы после перелома

    Представитель Пугачевой рассказала о хорошем самочувствии певицы после перелома

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома оказалось стабильным, она пользуется тростью не из необходимости, а ради дополнительного удобства при ходьбе, сообщила ее представитель Елена Чупракова.

    Она подчеркнула: «Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно», передает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Тогда артистка объяснила, что после падения сломала тазобедренную кость. По ее словам, на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее начались панические атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.

    Продюсер Евгений Бабичев допустил проведение первого после длительного перерыва выступления Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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    30 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Приставы взыскали с Гарика Харламова долги за нарушения ПДД

    Tекст: Дарья Григоренко

    Известный шоумен Гарик Харламов столкнулся с принудительным взысканием задолженности по неоплаченным штрафам ГИБДД на общую сумму 2250 рублей, следует из материалов приставов.

    В отношении артиста возбудили сразу три исполнительных производства. Сумма каждого взыскания составляет 750 рублей, а общая задолженность достигла 2250 рублей. Документы были официально оформлены 29 июля, передает РИА «Новости».

    Ранее государственные органы уже пытались получить долги с подмосковной компании, где числится шоумен. В 2024 году приставы планировали взыскать страховые взносы и пени.

    Однако то производство пришлось полностью прекратить. Специалистам не удалось установить точное местонахождение должника, найти его имущество или обнаружить доступные денежные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее судебные приставы завели на певицу Ларису Долину исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа ГИБДД.

    В начале текущего года ведомство начало принудительно взыскивать долги за нарушения правил дорожного движения с рэпера Гуфа.

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    29 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Оскароносный музыкант Глен Хансард погиб в аварии под Дублином
    Оскароносный музыкант Глен Хансард погиб в аварии под Дублином
    @ Alessandro Bosio/Pacific Press/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ирландский композитор и вокалист группы Frames Глен Хансард умер в возрасте 56 лет в результате автокатастрофы недалеко от Дублина, сообщили СМИ.

    Как сообщает радиостанция Newstalk, Хансард погиб в автокатастрофе в городе Лукан под Дублином, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается: «Глен Хансард скончался в возрасте 56 лет. Певец и автор песен разбился в Лукане около Дублина рано утром».

    Хансард был композитором и вокалистом ирландской группы Frames, прославившейся песнями When Your Mind's Made Up, Revelate и Seven Day Mile. В 2008 году он получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму «Однажды» с композицией Falling Slowly.

    Участие Хансарда в картине «Группа «Коммитментс»» принесло ему мировую известность и стало важным этапом в его музыкальной карьере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский композитор Владимир Сапожников и его супруга Лариса Воронцовская погибли в результате ДТП на железнодорожном переезде в Лисьем Носу.

    Бразильский исполнитель «дворовой самбы» Zau O Passaro погиб в возрасте 27 лет в ДТП по дороге домой после аншлагового концерта в Баии.

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    29 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    США ввели новые санкции по Ирану против десяти компаний и восьми танкеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    Американское министерство финансов обновило перечень ограничений, связанных с Тегераном, передает ТАСС.

    В список были включены десять юридических лиц и восемь нефтяных танкеров. Попадание в этот реестр влечет за собой полную заморозку активов на территории Соединенных Штатов.

    Кроме того, американским гражданам и предприятиям отныне категорически запрещено вести любые дела с фигурантами данного списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний.

    В июне американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

    В апреле американские власти ввели ограничения в отношении 17 граждан и 18 организаций из Ирана и Китая.

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    29 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Джаред Лето отверг обвинения в сексуализированном насилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский музыкант и обладатель премии «Оскар» Джаред Лето решительно отверг информацию о домогательствах, в которых его обвинили сразу 10 девушек, включая четырех несовершеннолетних.

    Фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars прокомментировал скандальные заявления в свой адрес, передает ТАСС. «За всю свою жизнь я ни разу никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения являются абсолютно и категорически ложными», – заявил исполнитель в интервью изданию The Hollywood Reporter.

    Ранее вещательная корпорация BBC сообщила о жалобах 10 девушек на неподобающее поведение артиста. Сообщалось, что четыре эпизода касались несовершеннолетних. Одна из пострадавших рассказала о непристойных телефонных звонках и полученном соглашении о неразглашении, а другие упоминали интимную связь в гостиничных номерах.

    Джаред Лето известен по ролям в фильмах «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте» и «Бегущий по лезвию 2049». В 2014 году он удостоился престижных кинопремий за работу в картине «Далласский клуб покупателей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 женщин выдвинули серьезные претензии в адрес оскароносного актера.

    Годом ранее девять девушек обвинили артиста в сексуальных домогательствах.

    Представитель музыканта назвал подобные утверждения явной ложью.

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    30 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Медведев назвал самого дефицитного в российском кино героя

    Медведев: Самый дефицитный в российском кино герой – успешный семейный человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Российскому кинематографу необходимо активнее использовать образ успешного семейного человека при создании контента, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента», – цитирует РИА «Новости» Медведева в ходе общения с участниками молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области.

    Политик признался, что современные картины о Великой Отечественной войне ему не очень нравятся.

    «Аккуратно скажу, чтобы никого не обидеть. Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне. <...> Они красивые, там пули красиво летают, хорошо бегают, что-то взрывается, а правды жизни нет», – отметил он.

    Медведев добавил, что фильмы, которые снимались в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века были гораздо ближе к жизни, к тому же их снимали фронтовики, те, кто знал войну.

    «Там не было спецэффектов, но там была правда», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец». Режиссер Бондарчук допустил замену живых актеров искусственным интеллектом. Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал.

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    30 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Раймонд Паулс опроверг запрет на исполнение своих песен в Латвии

    Композитор Раймонд Паулс опроверг запрет на исполнение своих песен в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Композитор Раймонд Паулс заявил об отсутствии запретов на исполнение его произведений латвийскими властями, назвав информацию об этом ошибкой журналистов.

    Композитор и автор множества популярных советских хитов Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете латвийских властей на исполнение некоторых его композиций. Музыкант подчеркнул, что лично ему никто ничего не запрещает, передает РИА «Новости».

    «Этот вопрос уже снят. Все некрасиво вывернули: я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает», – заявил маэстро, комментируя ситуацию с возможным запретом его творчества.

    Ранее латвийский парламент ввел запрет на исполнение песен авторов, которые находятся под санкциями Евросоюза. В этот список попали известные хиты Раймонда Паулса, которые исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев. Среди запрещенных композиций оказались «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу – время» и «Без меня». Кроме того, композитор сообщил, что сам решил взять творческую паузу в концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем.

    Ранее сообщалось, что сейм Латвии запретил трансляцию восьми композиций Раймонда Паулса в исполнении российских артистов.

    Сам Раймонд Паулс философски отнесся к инициативе латвийских парламентариев.

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    29 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки из Болгарии в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народный артист России Филипп Киркоров решил перезахоронить прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище рядом с могилой отца, сообщила представитель певца Екатерина Успенская.

    Успенская подтвердила информацию о перезахоронении. Отвечая на вопрос, она сказала: «Да, это так», передает РИА «Новости».

    Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Киркоров распорядился перевезти прах близких из Болгарии. Урны с прахом поместили на Троекуровском кладбище рядом с могилой его отца, Бедроса Киркорова. Иные детали церемонии в сообщении не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова 18 марта.

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    29 июля 2026, 11:53 • Новости дня
    Певица МакSим выписалась из больницы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что после госпитализации уже вернулась домой и сейчас проходит восстановление под контролем врачей.

    Певица в своем Telegram-канале сообщила, что покинула медицинское учреждение и сейчас находится дома.

    «Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку и переживания. Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, и я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться», – написала МакSим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марина Абросимова в июле 2026 года сообщила о смерти отца после 14-летней борьбы с раком.

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    30 июля 2026, 23:52 • Новости дня
    Бурляев призвал Лунгина не снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова

    Бурляев отговорил Лунгина снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова

    Бурляев призвал Лунгина не снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Николай Бурляев публично раскритиковал выбор рэпера Хаски на главную роль в новом фильме Павла Лунгина о Михаиле Лермонтове.

    Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев на творческой встрече выразил несогласие с выбором главного исполнителя роли в фильме Павла Лунгина. Месяцем ранее стало известно о планах режиссера снять рэпера Хаски в образе русского поэта Лермонтова, передает РИА «Новости».

    «Если Паша это хочет делать... Паша, я тебе это не советую», – заявил Бурляев, комментируя кастинг.

    По мнению народного артиста, современные экранизации часто искажают подлинный образ Лермонтова, представляя его неприятным и горделивым человеком.

    Бурляев подчеркнул, что недавние попытки экранизировать жизнь поэта выглядят как издевательство.

    «Это просто попытка расписаться в том, что и мы так же о нем думаем: такой он был неуживчивый, гордый, колкий и неприятный человек. Что вы делаете, братцы? Ну, не надо так бить по нашим пророкам», – добавил он.

    Съемки новой картины Лунгина планируют начать в октябре текущего года, а выход фильма в прокат запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков на ВЭФ рассказал, за что американское кино достойно огромного уважения. Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец». Медведев назвал самого дефицитного в российском кино героя.

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    30 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Актер Фоменко получил двойной штраф за неоплаченную в срок парковку

    Суд оштрафовал в двойном размере актера Фоменко за неоплату парковки в срок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер и телеведущий Николай Фоменко наказан судом за просрочку платежа по административному правонарушению, связанному с неправильной парковкой.

    Мировой судья назначил актеру и ведущему Николаю Фоменко штраф в размере 10 тыс. рублей за неисполнение административного наказания. Заседание прошло в судебном участке №183 столичного района Очаково-Матвеевское, передает ТАСС.

    «Суд признал Фоменко виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в двойном размере – 10 тыс. рублей», – сказано в решении судьи.

    Согласно КоАП РФ, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. При рассмотрении дел, предполагающих арест, присутствие правонарушителя обязательно, однако Фоменко в суд не явился, заранее уведомив об этом инстанцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья назначил рассмотрение материалов дела Николая Фоменко на 30 июля.

    В ноябре прошлого года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере актера Михаила Боярского за просроченный платеж.

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    28 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Ариана Гранде подала в суд из-за кражи неопубликованных песен

    Tекст: Мария Иванова

    Американская певица Ариана Гранде требует наказать двух киберпреступников, которые взломали аккаунты ее продюсеров и незаконно заработали на продаже неизданных песен.

    Знаменитость инициировала судебное разбирательство против двух человек, подозреваемых во взломе личных страниц ее фотографов и продюсеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал People.

    Злоумышленники получили доступ к закрытым данным близкого окружения артистки.

    В заявлении указано, что действия хакеров нанесли серьезный ущерб. «В судебном иске сказано, что некие неизвестные личности взломали различные личные цифровые аккаунты фотографов и продюсеров, тесно сотрудничавших с певицей, что, по ее словам, привело к незаконной и вопиющей краже, распространению и эксплуатации неопубликованного контента», – отмечается в документе.

    Выяснилось, что преступники заработали на продаже похищенной информации. Среди украденного оказались неизданные музыкальные композиции, фотографии, а также эксклюзивные видеозаписи и аудиоматериалы с репетиций. Эти файлы предназначались исключительно для личного использования и скрывались от широкой публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года лондонский суд обязал хакера Джозефа О'Коннора вернуть миллионы долларов за кибератаки на профили знаменитостей.

    Летом 2025 года юмористка Елена Воробей подала заявление в полицию о краже доступа к своим социальным сетям.

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    28 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Рэпер Элджей задолжал налоговой более 2 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    За ИП Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей, числится непогашенная задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 2 млн рублей.

    Бывший муж Насти Ивлеевой рэпер Элджей не выплатил государству 2 млн 207 тыс. 938 рублей, передает «Газета.Ru». Задолженность числится за ИП артиста.

    Помимо индивидуального предпринимательства, Элджей руководит компанией «Сайонара Бойс». В 2025 году организация принесла музыканту 15 млн рублей выручки, из которых 9,8 млн рублей составила чистая прибыль. Годом ранее фирма терпела убытки в размере 1,3 млн рублей.

    Ранее в СМИ появлялась информация о блокировке счетов бизнеса артиста из-за долгов по налогам, однако представители Элджея опровергли эти сообщения. В конце 2025 года исполнитель ликвидировал свою компанию по производству безалкогольных напитков из-за финансовых потерь – за все время работы этот бизнес не принес существенной прибыли.

    В апреле прошлого года налоговая служба заблокировала счета лейбла рэпера «Сайонара Бойс» из-за долгов.

    Элджей и блогер Анастасия Ивлеева развелись в 2021 году.

    В январе текущего года у бывшей супруги артиста также возникла задолженность перед ФНС.


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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками

    США начали делать первые военно-технические выводы из ряда неудач в конфликте с Ираном. И прежде всего – из того, что северо-восток этой страны остался почти неприкосновенным для летчиков американских авианосцев. Как ВМС США планируют решить эту проблему и почему перед нами весьма интересный подход к внедрению беспилотников? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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