Индейка помогла Бену Аффлеку выиграть 1 млн долларов в телешоу

Tекст: Катерина Туманова

Аффлек и Динг получили финальный вопрос стоимостью 1 млн долларов, который звучал так: «В соответствии с ежегодной традицией Дня благодарения, какие из этих имен не были именами индеек, помилованных президентом США?»

В числе ответов были: арахисовое масло и джем, картофель и картофельные шарики, макароны с сыром и спагетти с фрикадельками. Аффлек и Динг решили воспользоваться подсказкой «Позвони другу», чтобы позвонить коллеге Динга по викторине Стивену Моррисону, пишет Daily Mail.

Ведущий шоу Джимми Киммел предположил, что ответом может быть вариант D: Спагетти с фрикадельками.

«Я мог бы представить, как я вручаю большую миску Дональду Трампу, и он с удовольствием ест спагетти с фрикадельками», – пошутил он, добавив, что вариант вряд ли верен.

Звонок Моррисону тоже не помог паре охотников за миллионом и тогда Аффлек и Динг доверились варианту Киммела - Спагетти с фрикадельками. Ответ оказался правильным. Игроки стали обладателями 1 млн долларов.

Деньги будут переданы в фонд Eastern Congo Initiative, основанный Аффлеком совместно с Уитни Уильямс в 2010 году в помощь Восточному Конго. Эта некоммерческая организация помогает «поддерживать местные организации в расширении доступа к основным услугам, укреплении экономических возможностей и содействии справедливости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Дэймон и Аффлек раскритиковали «культуру отмены». Полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету.



