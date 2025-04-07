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ФНС заблокировала счета лейбла Элджея из-за долгов
Лейбл Элджея «Сайонара Бойс» лишился доступа к счетам из-за налоговой задолженности
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам лейбла «Сайонара Бойс», связанного с рэпером Элджеем, из-за задолженности в более чем 30 тыс. рублей.
ФНС России заморозила банковские счета музыкального лейбла «Сайонара Бойс», который принадлежит рэперу Элджею, сообщает РИА «Новости». Лейбл задолжал более 30 тыс. рублей налогов и взносов, что послужило основанием для блокировки.
Компания «Сайонара Бойс» была зарегистрирована в октябре 2018 года и занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений, а также нанесением рисунков на одежду. По данным системы «БИР-Аналитик», лейбл за 2024 год понес чистый убыток в размере 1 млн рублей.
В карточке «БИР-Аналитик» указано, что решение о приостановке операций по счетам связано с решением налогового органа о взыскании задолженности.
«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются», – говорится в документе, отмечает сервис «Контур.Фокус».
Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей рэпера Элджея (Алексея Узенюка) за пропаганду наркотиков в клипе, а новосибирская полиция организовала проверку по факту пропаганды наркотиков этим артистом, сообщил руководитель координационного совета в защиту общественной нравственности Иван Квасницкий.