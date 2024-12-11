Блогеры попытались вычислить нового мужа Ивлеевой

Tекст: Ольга Иванова

Накануне Ивлеева опубликовала короткий пост в своем Telegram-канале: «Вышла замуж».

Канал 360 пообщался с отцом Ивлеевой. Мужчина заявил, что не знает ни о свадьбе, ни об избраннике дочери.

Между тем, блогеры и модные издания уже назвали имя предполагаемого мужа Ивлеевой. Как пишет Telegram-канал Dark Voice, мужем Ивлеевой стал телеведущий и фермер Филипп Бегак. Он сын телеведущего Алексея Бегака, который вел программу «Правила жизни». Кроме того, Филипп Бегак является дальним родственником Михалковых-Кончаловских.

Мужчина ранее уже был женат, воспитывает восьмилетнюю дочь Василису. Издание пишет, что Ивлеева и Бегак расписались в Мурманске, а затем отправились в путешествие по Заполярью.

О том, что именно Бегак стал мужем Ивлеевой пишет и Telegram-канал «Только никому». В публикации мужчину называют «человеком из серьезной образованной семьи».

«Дед – Юлиан Семенов, тот, что написал «Семнадцать мгновений весны». Бабушка – вы сейчас упадете – сестра Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского», – говорится в публикации. Канал напоминает, что год назад Ивлеева «отжигала с моделью Борей Махмуровым».

Первым мужем Ивлеевой был репер Элджей (Алексей Узенюк), пара развелась в 2021 году.

Напомним, что Ивлеева подверглась жесткой критике общественности после «голой» вечеринки, организованной в прошлом году. Тогда общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную блогером. Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».



