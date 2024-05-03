Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Ивлеева прокомментировала «голую вечеринку» словами «не в то время, не в том месте»
Блогер Анастасия Ивлеева прокомментировала «голую вечеринку» словами «не в то время, не в том месте»
«Голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте», заявила организатор вечеринки и блогер Анастасия Ивлеева.
По ее словам, мероприятие прошло «не в то время, не в том месте», из-за чего разразился скандал, после чего ей нужно было уйти «в режим тишины» и «поправить свое психологическое и ментальное состояние», передает РБК.
При этом Ивлеева признала, что внимательно слушала все, что говорят вокруг и какие доводы приводят по поводу этой ситуации.
Блогер назвала последние четыре месяца самыми волнительными в своей жизни.
Также Ивлеева рассказала о том, что встретила свой день рождения 8 марта в Донбассе, куда отправилась по личной инициативе во время «этапа переосмысления».
Ивлеева подчеркнула, что ей было важно получить собственное впечатление и понять свои ощущения, а также познакомиться с регионами и людьми, которые там проживают.
Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Позднее отметившийся на скандальной «голой» вечеринке Киркоров посетил ДНР с гуманитарной миссией. Другие участники мероприятия отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.
В январе певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.