Собчак извинилась за внешний вид на «голой» вечеринке Ивлеевой

Tекст: Антон Антонов

Собчак в своем Telegram-канале заверила, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». «И если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», – сказала она, добавив, что «любит свою страну». Собчак подчеркнула, что является «журналистом, который работает в России», и не желает «вызывать ощущение ненависти и злости по отношению» к себе «и к другим артистам из-за вот такой глупой случайности», передает ТАСС.

Собчак считает, что демонстрация вечеринки «на весь мир» была неуместной. Она пояснила, что «при всей своей любви к провокации и эпатажу» осознает необходимость «аккуратно выбирать время» для них. «Сейчас не оно», – сказала Собчак.

Также она отметила, что на вечеринке «был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица». При этом Собчак призвала учитывать, что случившееся «никем не планировалось как публичная история или публичное заявление».

Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение и назвал себя патриотом страны. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке. Участвовавший в вечеринке рэпер Николай Васильев (Vacio) был арестован на 15 суток. На саму Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей.