На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

Tекст: Денис Тельманов

«Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне.



Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде