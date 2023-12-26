  • Новость часаШойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
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    Освобождение Марьинки открывает новые пути для Российской армии
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    Актер сериала «Слово пацана» не признал вину в убийстве 12-летней давности
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    Танкист Трошин рассказал, о чем разговаривал с Путиным
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    В Киеве задумались об отступлении из-за российских «Ланцетов»
    Помощник Путина предрек «уход в историю» Mercedes и BMW
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 14:31

    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку

    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей морального ущерба за «голую» вечеринку

    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве.

    К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей», передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Документ направят в Хамовнический суд Москвы в случае взыскания средств с Ивлеевой, деньги планируется направить в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

    Напомним, общественники попросили прокуратуру, МВД и СК проверить вечеринку, организованную Ивлеевой. После вечеринки Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacio.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (54)
    25 декабря 2023, 21:17
    В Москве арестовали участников массовой «секс-вечеринки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде ареста участникам массовой «секс-вечеринки», состоявшейся в торговом центре «Фэвори» на юго-востоке столицы.

    Девять участников вечеринки признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Мелкое хулиганство», шестеро из них арестованы на 15 суток, остальные – на 12 суток, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

    Еще одной участнице назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 тыс. рублей. Также на 15 суток арестован организатор мероприятия Андрей Журавлев. Всего в вечеринке участвовали около 30 человек.

    Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacio, участвовавшего в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, после которой общественники заявили на нее в прокуратуру.

    Коментарии (34)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (54)
    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

    Коментарии (15)
    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (55)
    25 декабря 2023, 19:52
    Лукашенко назвал Борреля «дураком»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «дураком»

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью» слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европе нужно готовиться к затяжному конфликту с Россией, а самого Борреля – «дураком», не имеющим отношения к политике.

    «Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!» – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    По словам главы Лукашенко, если бы Боррель был умным, «он бы подумал, так, по-хозяйски», что России и Белоруссии незачем наслаивать новые проблемы на уже существующие.

    «Любой человек так бы подумал», – выразил уверенность Лукашенко. Он подчеркнул, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся.

    Ранее Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине.

    Коментарии (16)
    25 декабря 2023, 21:59
    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку

    Отмеченный Путиным комбат Трошин рассказал о боях за Марьинку

    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир танкового батальона Александр Трошин, отмеченный президентом России Владимиром Путиным после взятия Марьинки, рассказал о том, как освобождали населенный пункт.

    Трошин доложил командиру своей 5-й бригады по радиостанции, что Марьинка перешла контроль ВС России. «У меня тряслись руки, когда я взял радиостанцию», – поделился военный.

    По словам комбата, украинские солдаты «цеплялись за каждый дом, сарай, подвал, погреб», но российские военнослужащие «выбивали» противника, «давили каждый день». «Нужно было идти, пока противник не понимал, что происходит. Прямо на его плечах заходить на его же позиции», – сказал он, пишут «Известия».

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

    Коментарии (19)
    26 декабря 2023, 01:19
    Орешкин предрек «уход в историю» Mercedes и BMW

    Орешкин заявил, что не исключает ухода в историю компаний Mercedes и BMW

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Орешкин в интервью изданию «Эксперт» отметил, что на сегодняшний день экспортером автомобилей номер один в мире стал Китай, в связи с чем через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю, передает RT.

    Он добавил, что как бренды они, вероятно, останутся, однако повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай.

    По его словам, европейские производители потеряли рынка сбыта, и не имеют преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад.

    Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию, отметил их стоимость и качество. По его словам, цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства.

    Коментарии (27)
    25 декабря 2023, 17:23
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях

    Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности

    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.

    Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.

    Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.

    Коментарии (31)
    26 декабря 2023, 12:27
    Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    В Крыму установили личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Установлены личности жителей Феодосии, которые сняли и опубликовали в соцсетях видео с атакой ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Он отметил, что сейчас идут боевые действия, и периодически случаются попадания в Крыму.

    «Однако это точно не повод <…> снимать видео и выкладывать в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль», – написал он в своем Telegram-канале.

    Крючков уточнил, что все выложившие видео установлены, проводится работа спецслужб.

    Он напомнил, что за подобные видео грозит уголовное наказание.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Коментарии (18)
    25 декабря 2023, 18:44
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, и привел пример старшего лейтенанта Трошина.

    Путин, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин, передает ТАСС.

    «Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», – сказал Путин.

    Кроме того, Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания Трошина. «Один из них – это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», – констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничьей должности», – уточнил глава оборонного ведомства.

    «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», – заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

    «Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал экипаж, спасал технику, воевал достойно. Уничтожил пять танков и 23 бронемашины», – пояснил Путин.

    Ранее Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    Коментарии (16)
    25 декабря 2023, 19:20
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев, служащий добровольцем в зоне специальной военной операции России на Украине, после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой предложил организовавшей мероприятие блогерше встретить Новый год на фронте.

    Гулиев отметил, что большинство россиян выступили против проведения подобных мероприятий, и призвал бойкотировать мероприятия звезд, участвовавших в резонансной вечеринке Ивлеевой.

    «В связи с этим я хотел бы попросить всех адекватных россиян бойкотировать любые мероприятия с участием «героев» голой вечеринки, пока мы не увидим их деятельного раскаяния, а саму Настюшку я приглашаю встретить Новый год в кругу солдат на фронте», – написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Места в блиндаже есть», – добавил Гулиев.

    Дмитрий Гулиев в настоящее время служит добровольцем на Кременском направлении в зенитном ракетном дивизионе в должности стрелка-зенитчика, является добровольцем с июня 2022 года. С начала СВО Гулиев вместе с коллегами активно участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону боевых действий, приобретая на свои средства коптеры, бронежилеты и стройматериалы.

    Ранее на блогера Настю Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Позже она принесла извинения за мероприятие.

    Коментарии (45)
    25 декабря 2023, 19:59
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является экономическим объединением, все попытки политизировать его должны пресекаться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании ЕАЭС.

    «В основе договора о ЕАЭС лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки», – сказал Пашинян, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.

    С 1 января следующего года председательство в органах ЕАЭС перейдет Армении, армянская сторона рассчитывает на поддержку со стороны государств – членов объединения, добавил Пашинян, передает РИА «Новости».

    Армянский премьер также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за организацию саммита ЕАЭС на высоком уровне.

    «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить российскую сторону и лично президента России Владимира Владимировича Путина за организацию сегодняшнего мероприятия на самом высоком уровне», – сказал он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о двукратном росте взаимной торговли в ЕАЭС.

    Коментарии (33)
    25 декабря 2023, 21:34
    В Россию завезли партию куриных яиц из Германии
    В Россию завезли партию куриных яиц из Германии
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия поставила в Россию 576 тыс. инкубационных куриных яиц, сообщило управление Россельхознадзора по Калининградской области.

    За прошедшую неделю специалисты калининградского Россельхознадзора проверили 1317 тонн ввезенной в Россию из-за рубежа продукции, в их числе – 576 тыс. инкубационных яиц из Германии, говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

    Отметим, что инкубационные яйца не предназначены для употребления в пищу, они используются для вывода цыплят.

    Тем временем Азербайджан поставил в Россию очередную партию столовых куриных яиц. «24 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», – сообщил Россельхознадзор, передает РИА «Новости».

    Поставки азербайджанских столовых яиц в Россию начались на прошлой неделе. Во вторник на российскую территорию провезли первую партию пищевых яиц из Азербайджана, 21 декабря была ввезена вторая партия.

    Коментарии (80)
    26 декабря 2023, 06:06
    В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»

    Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».

    Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».

    По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

    Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.

    Эксперт заключила, что если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.

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