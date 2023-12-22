Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток

Tекст: Алексей Дегтярев

Васильев признан виновным по административной статье о мелком хулиганстве, ему назначено наказание в виде 15 суток ареста, сообщили в суде ТАСС.

Также его признали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, за это его приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.

На вечеринке музыкант нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а также публиковал в соцсетях посты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Напомним, в ночь на четверг в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

Сама телеведущая заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, и отметила, что продолжит устраивать подобные мероприятия.