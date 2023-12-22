Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.19 комментариев
Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали
Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток
Участвовавший в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рэпер Николай Васильев (Vacio) арестован на 15 суток, сообщил Лефортовский суд Москвы.
Васильев признан виновным по административной статье о мелком хулиганстве, ему назначено наказание в виде 15 суток ареста, сообщили в суде ТАСС.
Также его признали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, за это его приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.
На вечеринке музыкант нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а также публиковал в соцсетях посты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Напомним, в ночь на четверг в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.
Сама телеведущая заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, и отметила, что продолжит устраивать подобные мероприятия.