В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
Народный артист России Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, сообщил знакомый с планами исполнителя источник.
По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.
В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.
Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.
Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.