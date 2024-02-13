Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки

Tекст: Александра Юдина

По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.

В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.

Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.

Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

