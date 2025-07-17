У пародистки Елены Воробей взломали аккаунт в YouTube

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники, по словам заявительницы, лишили ее больше 1 млн рублей заработка от рекламы, завладев доступом к ее аккаунтам в Instagram* и YouTube, сказал собеседник ТАСС.

Она указала, что кража произошла в июле 2024 года, но в полицию обратилась только сейчас.

По словам заявительницы, произошло это еще в июле 2024 года, но в полицию она обратилась только сейчас. По данному факту проводится проверка.

Елена Воробей – заслуженная артистка России, актриса театра, кино и телевидения, а также как эстрадная певица и пародистка.

В июле 2022 года аккаунты британских сухопутных сил в Twitter и YouTube взломали хакеры.