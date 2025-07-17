Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
У пародистки Елены Воробей взломали аккаунт в YouTube
Юмористка Елена Воробей подала заявление в полицию о взломе аккаунтов в YouTube и в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщил источник в правоохранительных органах.
Мошенники, по словам заявительницы, лишили ее больше 1 млн рублей заработка от рекламы, завладев доступом к ее аккаунтам в Instagram* и YouTube, сказал собеседник ТАСС.
Она указала, что кража произошла в июле 2024 года, но в полицию обратилась только сейчас.
По словам заявительницы, произошло это еще в июле 2024 года, но в полицию она обратилась только сейчас. По данному факту проводится проверка.
Елена Воробей – заслуженная артистка России, актриса театра, кино и телевидения, а также как эстрадная певица и пародистка.
В июле 2022 года аккаунты британских сухопутных сил в Twitter и YouTube взломали хакеры.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ