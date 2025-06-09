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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера
    В России начали публиковать списки погибших военных ВСУ, от которых отказался Киев
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    МИД заявил о скором завершении моратория на РСМД
    Renault решил производить дроны на Украине
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    50 комментариев
    9 июня 2025, 02:21 • Новости дня

    Представитель Джареда Лето прокомментировал обвинения актера в домогательствах

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель актера Джареда Лето отреагировал на обвинения в адрес актера, который якобы приставал к несовершеннолетним.

    Актер и вокалист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето в мае был о обвинен в ненадлежащем поведении ди-джеем Элли Тейлз, которая выступила с обвинениями за времена, когда была несовершеннолетней.

    «Утверждения мисс Тейлз явная ложь», – приводит слова представителя Лето телеканал Geo.TV. 

    Также Тейлз писала, что «этот подонок» напал на нее и «травмировал, когда мне было 17 лет».

    Тейлз  настаивала, что Лето знал о ее возрасте, ему «было все равно», он продолжал преследовать ее, что привело к действиям, которые можно охарактеризовать как «хищнические, пугающие и неприемлемые».

    Тем временем другая женщина рассказала об инциденте, произошедшем с ней, когда ей было 16 лет.

    «Я посмотрела вниз, и это был Джаред Лето. Мы быстро поговорили, и он взял у меня номер телефона. Я не знаю, был ли он под кайфом или что-то в этом роде… это был самый странный, самый отвратительный голос... (но) для меня это же Джаред, понимаете?» – заявила она, уточнив, что вскоре их ночные беседы «наполнились сексуальностью».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, девять женщин, некоторые из которых на момент событий были несовершеннолетними, обвинили лауреата премии «Оскар» Джареда Лето в непристойном поведении и сексуальных домогательствах. Одна из них заявила, что домогательства со стороны Лето к несовершеннолетним долгое время были «открытым секретом» в индустрии развлечений.

    8 июня 2025, 11:09 • Новости дня
    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ

    Иностранные журналисты осмотрели в Брянской области рефрижераторы с телами солдат ВСУ

    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

    Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ, предназначенными для передачи Украине, сообщает РИА «Новости».

    Осмотр проходил на фоне несостоявшейся процедуры обмена телами, так как украинская сторона не явилась к месту запланированного обмена, несмотря на заранее согласованную дату.

    Помощник президента Владимир Мединский ранее комментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что Россия полностью готова выполнить условия передачи в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Он также отметил, что представители зарубежных СМИ могут прибыть к месту обмена и лично убедиться в готовности российской стороны к реализации договоренностей. Подготовленные к передаче тела находятся в специальных рефрижераторах, ожидая завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия доставила к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель шести тысяч военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Коментарии (29)
    8 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники считают, что основной ответ России на недавнюю атаку украинских дронов может состояться в ближайшие дни и будет носить разносторонний характер.

    США ожидают, что Россия готовит масштабный ответ на недавнюю атаку украинских дронов, сообщает Reuters.

    По данным источников агентства, ответная операция предположительно включает применение различных видов авиационных средств, в том числе ракет и беспилотников. Американские представители отмечают, что Москва вряд ли будет зеркально повторять украинскую атаку, а скорее выберет асимметричную стратегию, нанося удары по другим объектам.

    Хотя в пятницу Россия уже нанесла массированный удар по военным целям в Киеве, по мнению США, это была лишь часть более крупного ответного пакета. Один из западных дипломатов подчеркнул, что ожидает «огромной, беспощадной атаки», а целью могут стать объекты с символическим значением, такие как правительственные здания.

    Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Михаил Кофман предположил, что Россия может атаковать штабы украинских спецслужб, в частности СБУ, для «демонстрации» и использовать баллистические ракеты средней дальности. Кофман также отметил ограниченность ресурсов России для существенной эскалации, учитывая уже высокий уровень боевых действий последних недель.

    Reuters подчеркивает, что пока не поступило официальных комментариев от российской и украинской сторон, а также от Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, а местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    ВС России в ночь на субботу нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    8 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Минобороны: Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области, нанося поражения украинским формированиям в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики.

    О наступлении российских войск на территории Днепропетровской области сообщил Telegram-канал Министерства обороны России. По информации канала, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление.

    В ходе операции были нанесены поражения формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии. Оперативные действия велись в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

    В сообщении отмечается, что российские военные продолжают удерживать инициативу на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в пригороде Днепра и самом городе прогремели взрывы.

    Ранее руководитель военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о решении провести принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов в Днепропетровской области Украины.

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    8 июня 2025, 14:10 • Новости дня
    Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера

    Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма из-за проблем с визой

    Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

    Хаби Лейм, гражданин Италии и популярный блогер TikTok, был задержан сотрудниками миграционной службы США в аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе, сообщает France24.

    Задержание произошло 6 июня из-за того, что Лейм, въехавший в страну 30 апреля, превысил разрешенные сроки пребывания по визе.

    Согласно заявлению иммиграционной службы США, Лейм был отпущен в тот же день после задержания и впоследствии покинул территорию Соединенных Штатов. На момент публикации он публично не комментировал инцидент.

    Хаби Лейм известен как обладатель самой большой аудитории в TikTok – сейчас на него подписано более 162 млн человек. Популярность к нему пришла благодаря коротким немым видеороликам, в которых он с юмором реагирует на сложные интернет-советы, предлагая простые решения.

    Лейм родился в Чивассо, недалеко от Турина, и начал карьеру блогера после потери работы механика на заводе в марте 2020 года.

    По данным Forbes, только за период с июня 2022 по сентябрь 2023 года он заработал около 16,5 млн долларов за счет рекламных контрактов.

    С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе власти начали реализовывать более жесткую иммиграционную политику и масштабную депортационную кампанию, которую оспаривают в американских судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.

    Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить две тысячи солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

    Коментарии (18)
    8 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах возврата западных компаний в Россию
    МИД заявил о новых правилах возврата западных компаний в Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

    Западные компании, желающие возобновить работу на российском рынке, должны будут подтвердить свою надежность и готовность к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу RT, передает ТАСС. «Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность», – подчеркнул он.

    Дипломат отметил, что после массового ухода западных компаний их рыночные ниши уже заняты. Он уточнил, что на рынке активно закрепились не только российские фирмы, но и компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Индии – и уступать свои позиции новые игроки не собираются.

    Биричевский указал, что условия, которыми ранее пользовались западные бренды, теперь недоступны. По его словам, десять лет назад они работали в более благоприятной среде, но в нынешних реалиях всем придется конкурировать на равных, без преференций.

    Он также добавил, что уход зарубежных компаний стал неожиданностью и показал ненадежность западных партнеров. Биричевский заявил: «Мы поняли, что больше не можем просто верить их словам. Они берут на себя обязательства, подписывают разные договоренности, но легко выбрасывают их в корзину».

    В завершение Биричевский образно сравнил ситуацию с известной сказкой: «А мы не хотим, знаете, если вспомнить сказку про Золушку, чтобы реальные активы вдруг превратились в тыкву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и преференций, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел». Премьер-министр Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым все же может быть разрешено вернуться на российский рынок. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что западные компании ушли из России по собственному желанию и им будет сложно вернуться независимо от причин ухода.

    Коментарии (22)
    8 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе

    Белый дом назвал мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе

    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе
    @ REUTERS/Barbara Davidson

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Пентагон указал на возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

    «Мятеж против законов и суверенитета Соединенных Штатов», – заявил Миллер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Миллер также подверг критике главу полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннела за отказ помогать в массовых депортациях, отметив, что тот «встал на сторону захватчиков, а не граждан», передает ТАСС.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил в X, что «министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе». «Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон – они приведены в состояние повышенной готовности», – приврдит его слова РИА «Новости».

    Вашингтон ранее также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в неспособности справиться с ситуацией и предупредил о возможном вмешательстве федеральных властей для подавления «мятежников и мародеров».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация США не потерпит нападений на правоохранителей и продолжит выдворять опасных нелегальных иммигрантов.

    Ответственный за безопасность границ Томас Хоман сообщил Fox News, что в Лос-Анджелесе развернуты силы Национальной гвардии.

    Министр юстиции Пэм Бонди заверила, что все препятствующие работе правоохранителей будут привлечены к ответственности, подчеркнув при этом: «Неважно, кто вы – судья, член Конгресса или протестующий в Лос-Анджелесе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд по задержанию нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса. В результате операции сотрудники ICE задержали более 40 человек. Протестующие против действий полиции устроили акцию, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

    Коментарии (11)
    8 июня 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова допустила влияние НАТО в решении Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в том, кто принял решение не забирать тела погибших украинских военных, отметив роль возможного влияния НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ожидает официального подтверждения от Украины по передаче тел погибших военных. По его словам, в район обмена уже доставлена первая партия из 1212 тел украинских военных.

    Захарова написала: «Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев, или кто-то из натовцев запретил?» Она выразила сомнения в самостоятельности позиции Киева по этому вопросу, подчеркнув возможность внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

    Коментарии (21)
    8 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Рябков заявил о скором завершении моратория на РСМД

    Рябков сообщил о скором окончании моратория России на размещение РСМД

    Рябков заявил о скором завершении моратория на РСМД
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    О приближении завершения одностороннего моратория на развертывание Россией ракет средней и меньшей дальности сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, Запад не оценил сдержанность Москвы в вопросах «пост-ДРСМД» и не проявил взаимности.

    Рябков подчеркнул: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Дипломат отметил, что Россия будет принимать необходимые меры безопасности в связи с действиями США и их союзников по созданию новых ракетных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в декабре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стране возможно придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

    Коментарии (16)
    8 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    @ Bodydock/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепропетровская область рассматривается как элемент стратегии защиты российских граждан, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя наступление ВС России на этом направлении.

    О планах и значении продвижения российских войск в Днепропетровской области рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник, передает «Лента.ру». По его словам, дальнейшее расширение так называемой серой зоны будет напрямую зависеть от того, насколько Украина продолжит угрожать России, в частности осуществлять ракетные и беспилотные атаки.

    Колесник отметил, что Вооруженные силы России создают плацдарм, необходимый для обеспечения безопасности российских граждан. Он подчеркнул, что украинская сторона отказалась от территориальных переговоров, а наступление российской армии продолжается по всей линии фронта.

    «Днепропетровская область – это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», – заявил парламентарий. По мнению Колесника, присоединение новых территорий возможно при сохранении нынешних условий на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска развили наступление в Днепропетровской области.

    Коментарии (23)
    8 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Renault решил производить дроны на Украине

    Franceinfo: Renault будет производить дроны на Украине

    Renault решил производить дроны на Украине
    @ Karl F. Schofmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщает радиостанция Franceinfo.

    Renault планирует организовать производственные линии по выпуску беспилотников на Украине совместно с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo. Мощности разместят в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

    Franceinfo подчеркнула, что инициатива реализуется в рамках сотрудничества предприятий Франции и Украины. Некоторые из произведенных дронов предназначены для поставки французской армии, поскольку, по информации радиостанции, Париж отстает в этом секторе.

    Украинская армия, как отмечено в сообщении, намерена получить более четырех миллионов единиц беспилотников к 2025 году. В производстве будут применяться передовые технологии и высокодеструктивные решения.

    Луи Рено – основатель компании Renault. Французский предприниматель Луи Рено вместе с братьями Марселем и Фернаном создал автомобильную компанию Renault 25 февраля 1899 года. 

    В период оккупации Франции нацистской Германией Рено предпринял попытку склонить США к вступлению в войну, а также добиться поставок бронетехники для поддержки Союзников. Однако в 1942 году авиация Союзников нанесла удары по его заводам, что нанесло серьезный урон производственным мощностям. Рено, опасаясь репрессий против себя и своих работников, начал сотрудничать с Германией, как и другие французские предприятия (Michelin, Citroen). В результате бомбардировок было разрушено около 80% инфраструктуры Renault. 

    После освобождения страны Рено арестовали по обвинению в коллаборационизме и поместили в тюрьму Френ. Там он подвергался избиениям, получив перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму. В таком состоянии его перевели в больницу Вилль-Эврар, где он скончался 24 октября 1944 года. Никакого официального расследования его смерти проведено не было. 

    Уже в январе 1945 года правительство Франции конфисковало заводы Renault без компенсации семье основателя. Лишь в 1967 году сын промышленника, Жан-Луи Рено, получил символическую выплату. 

    В пятницу стало известно, что французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

    Коментарии (20)
    8 июня 2025, 09:00 • Новости дня
    В МВД посоветовали проявлять креативность в разговоре с телефонными мошенниками
    В МВД посоветовали проявлять креативность в разговоре с телефонными мошенниками
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В МВД напомнили, что для защиты от телефонных мошенников важно изображать неподходящую жертву и давать нестандартные ответы, чтобы сохранить свои данные.

    В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ призвали россиян притворяться неподходящей жертвой в разговоре с телефонными мошенниками, передает ТАСС. Представитель ведомства заявил: «Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес».

    В МВД также посоветовали проявлять креативность и придумывать необычные ответы, чтобы ставить злоумышленников в тупик. Специалисты рекомендуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров. В ведомстве пояснили: использовать автоответчик для важных звонков становится эффективным способом защиты.

    В случае появления сомнений в важности звонка рекомендуется игнорировать его. В управлении подчеркнули, что для дополнительной безопасности можно задействовать голосовых помощников при ответе на входящие вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошеннических атак на пожилых граждан России. ВТБ отметил увеличение случаев мошенничества при покупке авиабилетов через интернет.

    Коментарии (16)
    8 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Украинский подросток признался в убийстве матери и сестры в Бельгии

    Tекст: Ольга Иванова

    В бельгийском городе Хасроде 16-летний сын украинки признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры, тела которых обнаружили с ножевыми ранениями после преднамеренного поджога дома.

    В бельгийском городе Хасроде найдены мертвыми 46-летняя женщина с Украины и ее шестилетняя дочь, передает Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов). На телах обеих обнаружены ножевые ранения, а дом был преднамеренно подожжен. В совершении преступления после пяти часов допроса признался 16-летний сын погибшей.

    Молодой человек сначала рассматривался полицией как жертва, во время пожара он находился в школе. Однако позже именно он стал главным подозреваемым. В связи с его несовершеннолетием дело будет рассматривать ювенальный суд, а подростка, вероятно, направят в закрытое учреждение.

    Гибель женщины и ребенка произошла утром 6 июня. Соседи сообщили о дыме на улице Мильсестраат примерно в 9.30, а спустя час пожар был локализован. Пожарные обнаружили тела погибших в доме, попытки реанимировать девочку успехом не увенчались, также в огне погибла собака семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданина Украины Ивана Кузьмина подозревают в том, что он убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко, убийство произошло в Перу в городе Юримагуас.

    Коментарии (5)
    8 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с угрозами в адрес Китая, так как Западу не удалось оказать влияние на результаты конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.

    В материале отмечается, что «внезапное изменение позиции Макрона отражает» дилеммы, стоящие перед Парижем. «Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для «перекладывания ответственности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Sohu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе. Кроме того, Пекин отверг попытки Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины.

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    8 июня 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России

    Политолог Козюлин: Политики пугают европейцев «вторжением» России ради денег и власти

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема якобы возможной российской агрессии становится для политиков ЕС спасательным кругом. С ее помощью они объясняют местному населению все собственные ошибки, отодвигая тем самым возможность прихода ко власти правых кандидатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в ФРГ спрогнозировали, что Москва нападет на Европу через четыре года.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Разумеется, первой на ум в таком вопросе приходит Россия. Сейчас Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что именно ЕС должен начать платить за собственную безопасность. Соответственно, чтобы лишний раз не ссориться с США, европейские лидеры объясняют потребность в увеличении военных расходов возможной агрессией Москвы», – рассуждает он.

    «Это же и оправдание перед гражданами ЕС. Взять денег неоткуда, соответственно, под нож пойдут социальные программы. Значит, уровень жизни рано или поздно заметно просядет. Людям необходимо объяснить, что им придется «затянуть пояса» ради великой цели – противостояния с мнимой угрозой с Востока», – добавляет эксперт.

    «Таким же образом лидеры Европы как бы откатываются назад, трактуя свои бессмысленные решения о разрыве связей с Россией в качестве насущной необходимостью. Прекращение торговых контактов привело к росту цен на электроэнергию, газ. Местным жителям это не особо нравится, но до них плавно доносят простую мысль: рано или поздно конфликт с Москвой в любом случае привел бы к этому», – полагает собеседник.

    «Недовольство властью в ЕС растет. Во многих странах заметна тенденция «правого разворота». Заявления об угрозе со стороны России могут служить и способом избавления от оппонентов: перспективных и ярких политиков будут называть пособниками Москвы. Какой-то процент избирателей это действительно способно отпугнуть», – заключил Козюлин.

    Ранее генинспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что членам НАТО необходимо подготовиться к возможному нападению со стороны России к 2029. По его оценке, РФ ежегодно производит сотни танков, которые могут быть использованы против стран Балтии, пишет BBC. Он также отметил, что угроза со стороны Москвы впервые за 40 лет его карьеры стала «наиболее осязаемой».

    Схожие «прогнозы» в марте делал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Россия будет готова атаковать Европу к 2030 году при условии, если Украина капитулирует. Дипломат заявил, что ЕС следует готовиться к подобному сценарию, а также продолжать наращивать поддержку ВСУ.

    При этом британский премьер Кир Стармер недавно подчеркнул важность создания Лондоном дюжины новых подводных лодок. Данную инициативу он также объяснил возможным конфликтом со стороны России, цитирует его CBS. «Угроза, с которой мы сталкиваемся, более серьезная, более непредсказуемая, чем когда-либо со времен Холодной войны», – подчеркнул он.

    Кроме того, в начале июня в Польше и странах Балтии состоялись масштабные военные учения Griffin Lightning, в рамках которых военные имитировали отражение атаки со стороны России, пишет Euronews. В рамках данных действий солдаты отрабатывали возможности интеграции и взаимодействия при столкновении с Москвой.

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    8 июня 2025, 20:41 • Новости дня
    В Лос-Анджелес введены силы Нацгвардии из-за протестов

    Tекст: Ольга Иванова

    Примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Северное командование ВС США подтвердило размещение подразделений национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса, передает РИА «Новости». В заявлении в соцсети X военные отметили, что развертывание началось, и некоторые подразделения уже прибыли на место.

    Армия США сообщила, что речь идет о 79-й пехотной бригаде боевой группы национальной гвардии Калифорнии. По их данным, в Лос-Анджелес и его окрестности направлены около 300 солдат. Они рассредоточены в трех различных локациях города и близлежащих районов.

    Решение о переброске сил связано с массовыми протестами против миграционной политики президента Дональда Трампа, которые продолжаются в мегаполисе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.

    Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить две тысячи солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

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