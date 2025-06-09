Представитель Джареда Лето прокомментировал обвинения актера в домогательствах

Tекст: Ирма Каплан

Актер и вокалист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето в мае был о обвинен в ненадлежащем поведении ди-джеем Элли Тейлз, которая выступила с обвинениями за времена, когда была несовершеннолетней.

«Утверждения мисс Тейлз явная ложь», – приводит слова представителя Лето телеканал Geo.TV.

Также Тейлз писала, что «этот подонок» напал на нее и «травмировал, когда мне было 17 лет».

Тейлз настаивала, что Лето знал о ее возрасте, ему «было все равно», он продолжал преследовать ее, что привело к действиям, которые можно охарактеризовать как «хищнические, пугающие и неприемлемые».

Тем временем другая женщина рассказала об инциденте, произошедшем с ней, когда ей было 16 лет.

«Я посмотрела вниз, и это был Джаред Лето. Мы быстро поговорили, и он взял у меня номер телефона. Я не знаю, был ли он под кайфом или что-то в этом роде… это был самый странный, самый отвратительный голос... (но) для меня это же Джаред, понимаете?» – заявила она, уточнив, что вскоре их ночные беседы «наполнились сексуальностью».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, девять женщин, некоторые из которых на момент событий были несовершеннолетними, обвинили лауреата премии «Оскар» Джареда Лето в непристойном поведении и сексуальных домогательствах. Одна из них заявила, что домогательства со стороны Лето к несовершеннолетним долгое время были «открытым секретом» в индустрии развлечений.