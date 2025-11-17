Суд заставил хакера вернуть миллионы за взлом знаменитостей

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд Лондона обязал хакера Джозефа О'Коннора, который в 2020 году взломал более сотни аккаунтов знаменитостей и политиков в Twitter, вернуть 5,4 млн долларов в биткоинах, передает РИА «Новости».

В том числе были взломаны профили Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, Уоррена Баффета, Канье Уэста, а также компании Apple и Uber.

В прокуратуре страны сообщили, что суд вынес приказ о конфискации 42 биткоинов и других криптовалютных активов, связанных с мошенничеством.

Назначенное судом доверенное лицо займется ликвидацией виртуальных активов, чтобы обеспечить взыскание суммы. В 2021 году О'Коннор был задержан в Испании по американскому запросу и экстрадирован в США. В мае 2023 года журналисты Sky News сообщили, что О'Коннор на суде в США признал себя виновным по делу о взломе аккаунтов, мошенничестве и вымогательстве. По данным следствия, всего О'Коннор взломал 130 аккаунтов, использовав 45 для мошенничества.

