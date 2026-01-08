  • Новость часаСенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Лукашенко задался вопросом о действиях США против российского танкера
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина и француза Винатье
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    4 комментария
    8 января 2026, 22:35 • Новости дня

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (54)
    8 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Комментарии (22)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    Комментарии (22)
    8 января 2026, 16:49 • Новости дня
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    Комментарии (4)
    8 января 2026, 10:35 • Новости дня
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    @ U.S. European Command/X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайское внешнеполитическое ведомство осудило действия США после захвата российского судна в Атлантике, указав на несоблюдение международных норм.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.

    На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».

    Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.

    Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.

    Комментарии (17)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    22 комментария

    Комментарии (18)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    22 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 06:45 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы

    Tекст: ка

    Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями, в том числе по вопросу об урегулировании на Украине.

    «Я получил разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов Госдум России с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и подобного. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца. Мир должен восторжествовать, а дискуссии следует вести в здравом уме», – написала она в соцсети Х.

    Конгрессвумен добавила благодарность госсекретарю США Марко Рубио «за помощь в этом вопросе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Она же в декабре потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь. В конце октября конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы.


    Комментарии (14)
    8 января 2026, 14:34 • Новости дня
    МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»
    МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера» и потребовало от Вашингтона вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с вооруженной акцией вооруженных сил США против танкера «Маринера».

    Российское ведомство в сообщении на сайте подчеркнуло, что судно находилось под российским флагом и осуществляло мирный проход в международных водах, следуя к российскому порту. Американские власти заранее были официально уведомлены о гражданском статусе танкера и не могли сомневаться в его принадлежности.

    МИД напомнил, что международное морское право предусматривает исключительную юрисдикцию государства флага над судном в открытом море. Остановка и досмотр разрешены только по перечню оснований, неприменимых к «Маринере», и только с согласия страны флага, которое Россия не давала. Более того, российская сторона направляла официальный протест США и требовала немедленно прекратить преследование танкера, а также отозвать неправомерные требования к капитану судна.

    В министерстве подчеркнули, что высадка американских военных и захват экипажа являются грубым нарушением международного морского права и свободы судоходства. Жизнь и здоровье членов экипажа, среди которых есть граждане разных стран, оказались под угрозой, а угрозы судебного преследования со стороны США названы неприемлемыми. Кроме того, действия США могли привести к ущербу для экологической безопасности региона.

    МИД России отверг ссылки США на собственное «санкционное законодательство», назвав односторонние ограничения нелегитимными и не дающими права на захват судов в международных водах.

    «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – подчеркнули в ведомстве.

    Российская сторона призвала Вашингтон соблюдать нормы международного морского права в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также МИД призывает США обеспечить гуманное отношение к членам экипажа и их скорейшее возвращение домой.

    «Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», – добавили в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации с танкером «Маринера».

    Накануне сообщалось что американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на танкер под российским флагом.

    Комментарии (33)
    8 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    Комментарии (3)
    8 января 2026, 21:09 • Новости дня
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журналист Такер Карлсон отметил, что действия Москвы на востоке Украины нельзя игнорировать и предложил пересмотреть политику США в отношении России.

    Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х обратился к руководству США с призывом заключить союз с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва имеет вескую заинтересованность в происходящем на востоке Украины, а Россия как великая держава предпринимает действия для собственной безопасности.

    «Сложно упрекнуть Путина в том, что он «вмешивается в дела Киева». Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», – заявил он.

    Карлсон также отметил, что препятствием на пути к возможному союзу между США и Россией становятся отдельные американские сенаторы с неоконсервативными взглядами. По его мнению, эти политики считают, что управляют Россией или стремятся вернуть Москву под внешнее американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Карлсон в четверг предположил, что Дональд Трамп намерен увеличить оборонный бюджет США до 1,5 трлн долларов из-за того, что США готовятся к войне.

    Журналист ранее высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов. Также Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным и самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (3)
    8 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Минздрав США назвал ультрапереработанные продукты прямой угрозой населению

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые советы Минздрава США призывают ограничить сахар и ультрапереработанные продукты в рационе, так как их преобладание становится настоящим оружием против населения, заявил глава ведомства Роберт Ф. Кеннеди-младший.

    Новые рекомендации по питанию в США, опубликованные Министерством здравоохранения и социальных служб, повторили прежние советы, но добавили акценты движения министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Сделаем Америку снова здоровой».

    В документе американцев призывают отдавать предпочтение белкам и «здоровым жирам», ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара, передает CNN.

    «Мой посыл ясен: ешьте настоящую еду», – заявил Кеннеди на брифинге в Белом доме.

    Ключевым изменением стала перевернутая пирамида питания, где мясо, сыр и овощи находятся в самой широкой части наверху, что кардинально отличается от прежней концепции.

    Власти считают, что следование этим советам поможет предотвратить или замедлить развитие хронических заболеваний. Помимо ограничения сахара и переработанных продуктов, рекомендуется отдавать предпочтение маслам с незаменимыми жирными кислотами, например, оливковому, а также допускается сливочное или говяжий жир.

    Американская медицинская ассоциация поддержала акцент на борьбе с высоко переработанными продуктами, натрием и сахаром, отмечая, что рекомендации дают ясные советы для пациентов и врачей.

    Американская кардиологическая ассоциация одобрила усиление роли овощей, фруктов и цельнозерновых, но выразила обеспокоенность из-за возможного превышения норм по натрию и насыщенным жирам при большом потреблении красного мяса и молочных продуктов. Врачи призвали потребителей отдавать приоритет растительным белкам, морепродуктам и нежирному мясу.

    Обновленные рекомендации повлияют и на школьное питание, а также станут руководством для местных департаментов здравоохранения. По словам Лори Треммел Фриман, главы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения, рекомендации должны стать инструментом борьбы с эпидемией ожирения и хроническими заболеваниями.

    В числе основных правил на 2025-2030 годы: увеличение белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела, предпочтение цельномолочным продуктам без сахара (три порции в день при рационе в 2 тыс. калорий), две-четыре порции цельнозерновых в день и значительное сокращение рафинированных углеводов.

    Также рекомендуются три порции овощей и две порции фруктов ежедневно, при этом допускается замороженная, сушеная или консервированная продукция без добавленного сахара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США борьбу с ожирением начали с детей и военных. США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением. При этом глава Пентагона Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 03:20 • Новости дня
    Премьер Норвегии Йонас Стёре призвал Данию к объединению

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная стратегия американского президента Дональда Трампа провоцирует личные страхи и обнажает проблемы отдельных стран, как это случилось с Данией и Норвегией, которые задумались об объединении ради сохранения Гренландии.

    Гренландия снова стала предметом общественного обсуждения, когда журналисты начали задавать вопросы Дональду Трампу, а он подтвердил несколько раз, насколько важна Гренландия для американской безопасности.

    « Сейчас настало время объединиться с Данией», – приводит телеканал RNK слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была среди тех, с кем Стёре встречался во вторник в Париже, где союзники Украины достигли соглашения о гарантиях безопасности после возможного прекращения огня.

    «Последнее, что сказала мне Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», – сказал Стёре на ежегодном собрании Конфедерация норвежских предприятий в среду.

    Напомним, в среду генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка. Премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Девушка из Москвы едва не погибла из-за необычного поедания мандарина
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации