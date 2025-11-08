Бузова вернула свой аккаунт в Instagram после взлома мошенниками

Tекст: Вера Басилая

Ольга Бузова сообщила о возвращении доступа к своему аккаунту в Instagram* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской), передает

Ura.ru. Артистка написала в своем telegram-канале короткое сообщение: «Я вернула свой аккаунт».

До этого Бузова рассказывала, что злоумышленники разместили в ее профиле серию постов с провокационным содержанием, в частности – о ее якобы бесплодии и усыновлении ребенка.

«Мое бесплодие стало камнем преткновения. Каждое разочарование, каждый отказ, каждый взгляд, полный жалости. Они разрушали мою душу. Это было невыносимо. Я чувствовала себя неполноценной, ненужной», – говорилось в одном из сообщений.

Певица резко осудила действия злоумышленников, заявив: «Меня просто трясет. Мрази, просто мрази. Такие выставлять посты, такие писать вещи про бесплодие, но это просто уже за гранью человеческого понимания».

Известно, что аккаунт Ольги Бузовой взламывали неоднократно в октябре, и хакеры даже собирали деньги от ее имени.

Ранее МВД рассказало о рассылках вредоносных видео от взломанных аккаунтов.

Киберпреступники запустили массовые атаки через мессенджеры, используя группы поддельных аккаунтов для оказания психологического давления на россиян.

