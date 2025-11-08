Бузова вернула свой аккаунт в Instagram после взлома мошенниками

Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Телеведущая Ольга Бузова вновь получила доступ к своему Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской) после неоднократного взлома и размещения оскорбительных постов, сообщила бывшая ведущая «Дома-2».
Ura.ru. Артистка написала в своем telegram-канале короткое сообщение: «Я вернула свой аккаунт».
До этого Бузова рассказывала, что злоумышленники разместили в ее профиле серию постов с провокационным содержанием, в частности – о ее якобы бесплодии и усыновлении ребенка.
«Мое бесплодие стало камнем преткновения. Каждое разочарование, каждый отказ, каждый взгляд, полный жалости. Они разрушали мою душу. Это было невыносимо. Я чувствовала себя неполноценной, ненужной», – говорилось в одном из сообщений.
Певица резко осудила действия злоумышленников, заявив: «Меня просто трясет. Мрази, просто мрази. Такие выставлять посты, такие писать вещи про бесплодие, но это просто уже за гранью человеческого понимания».
Известно, что аккаунт Ольги Бузовой взламывали неоднократно в октябре, и хакеры даже собирали деньги от ее имени.
