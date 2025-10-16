Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
В МВД рассказали о рассылках от взломанных контактов вредоносных видео
Пользователям мессенджеров стали приходить от взломанных контактов видеофайлы, которые позволяют мошенникам получить удаленный доступ к их счетам в онлайн-банке, сказано в материалах ведомства.
Схемы мошенничества с использованием взломанных аккаунтов приобрели новый формат: жертве приходит сообщение от знакомого с ссылкой на видеофайл. В действительности страница этого человека уже была взломана, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Открытие видеофайла на мобильном устройстве приводит к незаметной установке специальной программы, предоставляющей злоумышленникам удаленный доступ к сервису онлайн-банка. После этого аферисты могут вывести все средства на свой электронный кошелек.
В МВД подчеркнули, что помимо рассылки вредоносных видео, мошенники используют вирусные архивы, которые также маскируются под видео. Такие вирусы дают злоумышленникам полный доступ к мобильному устройству.
