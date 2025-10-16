В МВД рассказали о рассылках от взломанных контактов вредоносных видео

Tекст: Ирма Каплан

Схемы мошенничества с использованием взломанных аккаунтов приобрели новый формат: жертве приходит сообщение от знакомого с ссылкой на видеофайл. В действительности страница этого человека уже была взломана, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Открытие видеофайла на мобильном устройстве приводит к незаметной установке специальной программы, предоставляющей злоумышленникам удаленный доступ к сервису онлайн-банка. После этого аферисты могут вывести все средства на свой электронный кошелек.

В МВД подчеркнули, что помимо рассылки вредоносных видео, мошенники используют вирусные архивы, которые также маскируются под видео. Такие вирусы дают злоумышленникам полный доступ к мобильному устройству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники начали представляться курьерами, доставляющими якобы официальные документы из государственных структур. Мошенники начали выманивать данные через промокод на косметику и парфюмериюСотрудники МВД выявили

пять основных способов мошенничества, связанных с доставкой еды.



