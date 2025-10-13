Мошенники начали выманивать данные через промокод на косметику и парфюмерию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый способ мошенничества с целью сбора персональных данных россиян зафиксировала компания F6, передает РИА «Новости». Злоумышленники предлагали получить промокод на сумму две тысячи рублей для покупки косметики и парфюмерии, требуя пройти регистрацию на легальном сайте и отправить скриншот с личной информацией в Telegram-бот.

В компании сообщили: «Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы защиты персональных данных и могут повлечь их использование в противоправных целях». В результате мошенники получали ФИО, паспортные данные, дату рождения, ИНН, телефон и электронную почту пользователей.

Схема распространялась с февраля через статьи и публикации в социальных сетях, нацеленных на российских пользователей. После отправки скриншота бот переставал отвечать, а персональная информация могла использоваться для оформления кредитов или продаваться на черном рынке.

По инициативе F6 заблокировали более 120 статей, рекламировавших мошеннический бот, а также предпринимаются меры по его полной блокировке. Специалисты советуют не передавать личные данные на сомнительных сайтах, не общаться с неизвестными и не раскрывать информацию по телефону или в мессенджерах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники заставили пенсионерку из Красноярска привезти больше 1 млн рублей. Полиция раскрыла схему обмана людей с помощью фиктивных лотерейных выигрышей. В МВД предупредили, что пользователи могут потерять доступ к аккаунту в Telegram из-за действий мошенников через сервис Лабубу.