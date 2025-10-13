Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Мошенники начали выманивать данные через промокод на косметику и парфюмерию
Злоумышленники начали использовать обещание промокода на 2 тыс. рублей для косметики, чтобы выманивать у людей паспортные и другие личные данные через Telegram-бот, рассказали в компании F6.
Новый способ мошенничества с целью сбора персональных данных россиян зафиксировала компания F6, передает РИА «Новости». Злоумышленники предлагали получить промокод на сумму две тысячи рублей для покупки косметики и парфюмерии, требуя пройти регистрацию на легальном сайте и отправить скриншот с личной информацией в Telegram-бот.
В компании сообщили: «Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы защиты персональных данных и могут повлечь их использование в противоправных целях». В результате мошенники получали ФИО, паспортные данные, дату рождения, ИНН, телефон и электронную почту пользователей.
Схема распространялась с февраля через статьи и публикации в социальных сетях, нацеленных на российских пользователей. После отправки скриншота бот переставал отвечать, а персональная информация могла использоваться для оформления кредитов или продаваться на черном рынке.
По инициативе F6 заблокировали более 120 статей, рекламировавших мошеннический бот, а также предпринимаются меры по его полной блокировке. Специалисты советуют не передавать личные данные на сомнительных сайтах, не общаться с неизвестными и не раскрывать информацию по телефону или в мессенджерах.
