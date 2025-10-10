МВД раскрыло пять схем обмана россиян мошенниками при доставке еды

Tекст: Антон Антонов

В числе самых распространенных схем названы поддельные сайты и приложения, копирующие известные сервисы доставки. На таких ресурсах злоумышленники получают логины, пароли и банковские данные пользователей, передает ТАСС.

Еще один способ – сообщения о якобы ошибке при оплате заказа и предложении вернуть деньги. Для возврата мошенники запрашивают данные карты или коды из СМС, получая доступ к счетам жертвы.

Третья схема связана с подменой блюд или доставкой пустых заказов. Мошенники выдают себя за курьеров, привозят неполные или подмененные заказы и требуют дополнительную оплату.

Также распространены фишинговые ссылки в СМС и мессенджерах. Жертвам предлагают перейти на поддельную страницу для отслеживания заказа или получения скидки, где просят ввести данные карты.

Пятая схема – несуществующие акции и бонусы, когда клиентам обещают большие скидки, чтобы заманить их на фишинговый сайт и получить доступ к их данным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники начали представляться курьерами, доставляющими якобы официальные документы из государственных структур. Они используют деловой тон для создания доверия у жертв.