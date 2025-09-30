Мошенники провели атаки на россиян с командой фейковых коллег

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали использовать новую схему атак на россиян в мессенджерах, сообщает РИА «Новости». Специалисты компании F6 зафиксировали появление вариантов схемы FakeBoss, где теперь задействованы не только фальшивые руководители, но и целая команда ложных коллег.

В чатах, созданных преступниками, кроме поддельного начальника, появляются аккаунты, маскирующиеся под кадровые отделы и коллег жертвы, зачастую с реальными фотографиями настоящих сотрудников. Единственный настоящий человек в чате – тот, против кого направлена атака.

Жертве предлагают пройти якобы проверку через Telegram-бот госсервиса и передать шестизначный код, после чего преступники внушают ей, что личный кабинет взломан. Далее они пытаются убедить пользователя перевести деньги на «безопасный счет», погасить несуществующий кредит или отдать сбережения курьеру.

Эксперты F6 отмечают, что коллективное давление в чатах ранее применялось в так называемых «группах смерти», теперь эта тактика используется в финансовых мошенничествах. В компании советуют ограничить доступ незнакомых пользователей к звонкам и приглашениям в мессенджерах и не отвечать на сообщения от неизвестных аккаунтов, даже если они подписаны как руководители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи вдвое в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников, действовавших в этих странах. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов своих пользователей с помощью вирусов.