С рэпера Гуфа начали принудительно взыскивать долги за штрафы ПДД
С рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, начали принудительно взыскивать 12 тыс. рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов.
В материалах судебных приставов говорится, что с сентября по октябрь 2025 года в отношении артиста было возбуждено 14 исполнительных производств, каждое из которых связано с штрафами от ГИБДД, передает РИА «Новости».
Правоохранительные органы ранее сообщали, что Гуф и его знакомый Геворк Саруханян стали участниками конфликта в банном комплексе в деревне Малые Горки. По словам представителей МВД, во время ссоры они избили брата администратора и забрали у него телефон стоимостью 68 тыс. рублей.
Ссора началась из-за того, что администратор стал снимать рэпера на камеру мобильного телефона. Суд ограничил Гуфа в определённых действиях, однако позже его отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет.
В ноябре прошлого года Гуф получил новый штраф в размере 9 тыс. рублей за то, что не оплатил прежнее административное взыскание за поездку по выделенной полосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал рэпера Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование.
В августе сотрудники полиции заподозрили Долматова в употреблении запрещенных веществ перед концертом в Калининграде.