Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении запрещенных веществ перед концертом

Tекст: Валерия Городецкая

Вечером 23 августа 2025 года правоохранители прибыли в гримерку к артисту после сообщения о его неадекватном поведении, передает РИА «Новости». По данным полиции, у рэпера наблюдались неустойчивые позы, нарушения речи и реакции, не соответствовавшие ситуации.

На основании внешних признаков сотрудники предложили Долматову пройти медосвидетельствование, однако тот при понятых отказался. Как подчеркнули в пресс-службе суда, этот отказ уже сам по себе считается административным правонарушением согласно статье 6.9 КоАП РФ.

«24 августа 2025 года в мировой суд поступил административный материал о привлечении к административной ответственности за правонарушение... в отношении 46-летнего Алексея Долматова, ведущего творческую деятельность под псевдонимом Guf», – говорится в сообщении суда в Telegram. Представитель артиста попросил отложить рассмотрение дела из-за госпитализации Долматова, и судья удовлетворил ходатайство.

Ранее рэпера Гуфа обвинили в грабеже с насилием. В октябре прошлого года он попал в полицию после драки в Подмосковье.