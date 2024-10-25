Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.9 комментариев
Рэпера Гуфа обвинили в грабеже с насилием
Рэпер Гуф обвинен в грабеже с насилием, следствие просит арестовать его в суде
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, может быть арестован по обвинению в грабеже с применением насилия после потасовки в Апрелевке, что грозит ему до семи лет лишения свободы.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту совершения грабежа, в котором обвиняется известный рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф. Как передает ТАСС, инцидент произошел в подмосковной Апрелевке, где Долматов стал одним из участников потасовки. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с требованием об аресте музыканта.
«Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия)», – сообщил источник в правоохранительных органах.
Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался от комментариев по данной ситуации, отметив, что в данный момент с его подзащитным ведутся следственные действия. Это значит, что дело будет развиваться, и можно ожидать новых подробностей по мере продвижения следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпера Гуфа (Алексея Долматова) задержали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета по пути из Таиланда в Москву в 2020 году. Музыкант также вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады-2004 и бывшего депутата Дмитрия Носова, обвинив его в разрушении своей семьи. Позже рэпер Гуф попал в полицию после драки в Подмосковье.