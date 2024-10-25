Рэпера Гуфа обвинили в грабеже с насилием

Рэпер Гуф обвинен в грабеже с насилием, следствие просит арестовать его в суде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полицейские возбудили уголовное дело по факту совершения грабежа, в котором обвиняется известный рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф. Как передает ТАСС, инцидент произошел в подмосковной Апрелевке, где Долматов стал одним из участников потасовки. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с требованием об аресте музыканта.

«Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия)», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался от комментариев по данной ситуации, отметив, что в данный момент с его подзащитным ведутся следственные действия. Это значит, что дело будет развиваться, и можно ожидать новых подробностей по мере продвижения следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпера Гуфа (Алексея Долматова) задержали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета по пути из Таиланда в Москву в 2020 году. Музыкант также вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады-2004 и бывшего депутата Дмитрия Носова, обвинив его в разрушении своей семьи. Позже рэпер Гуф попал в полицию после драки в Подмосковье.