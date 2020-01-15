Гуф вызвал на бой «разрушившего его семью» экс-депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады-2004, бывшего депутата от партии ЛДПР и главу движения «Антидилер» Дмитрия Носова. Музыкант обвинил Носова в том, что он «разрушил его семью».

«****, Дмитрий Носов, *****, это я тебе говорю, Леша Долматов *****, внук «Аэрофлота», *****, я тебя жду там, где, *****, я тебя жду, ****, и ты меня найди сам, понял?» – сказал рэпер в прямом эфире в Instagram, слова Гуфа приводит «Афиша Daily». Сейчас Гуф находится на отдыхе в Таиланде, там же отдыхает и Носов.

Ранее Гуф принес извинения чеченскому народу за некорректное слово, сказанное про кавказских женщин в интервью телеведущей Ксении Собчак.