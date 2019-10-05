Рэпер Гуф принес извинения чеченскому народу

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) принес извинения чеченскому народу за некорректное слово, сказанное про кавказских женщин в интервью телеведущей Ксении Собчак.

«Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею», – написал он на своей странице в Instagram.

Гуф также записал видеообращение, в котором принес извинения чеченскому народу. «Этого слова в моем обиходе нет. (…) Не должен я был такого говорить. Мужчины так не поступают», – сказал рэпер.

Фраза, которая вызвала возмущение интернет-пользователей, прозвучала в его интервью Ксении Собчак в программе «Осторожно, Собчак!», опубликованной 2 октября.

Ранее Гуф и Тимати оказались в центре скандала из-за песни «Москва», опубликованной на YouTube и набравшей более 1 млн дизлайков. Многие пользователи обвинили рэперов в продажности. Позднее клип был удален.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего.

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