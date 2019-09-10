Тимати удалил видеоклип о Москве из-за «волны негатива»

Рэпер Тимати заявил, что удалил набравший более 1 млн дизлайков клип на песню «Москва», посвященный Дню города.

«Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал», – написал Тимати в Instagram.

Он отметил, что удалит видео, чтобы не продолжать «волну негатива».

Видео также прокомментировал и Гуф, выразив сожаление по поводу того, что «не следит за политической ситуацией в стране и в Москве». В видеообращении в Instagram он отметил, что не знал о выборах 8 сентября, а в проект с Тимати «вписался на полном энтузиазме».

Рэпер рассказал, что «ему сказали, что надо поздравить город», однако не уточнил, кто именно к нему обратился. При этом он сообщил, что «ни копейки с этого не получил» и не знает, получил ли какие-то деньги за эту песню и клип сам Тимати.

«Развели меня, подставили. <...> Я вас, наверное, понимаю теперь. Это [песня и клип о Москве] выглядит так, будто меня кто-то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. <...> В очередной раз поюзали. Я просто живу и радуюсь жизни сегодня. В следующий раз при каких-то раскладах буду интересоваться у людей, кто соображает в этом», – заявил Гуф, отметив, что с Тимати больше сотрудничать не собирается.

Накануне клип Тимати и Гуфа на песню «Москва», опубликованный в День города на YouTube, набрал более 1 млн дизлайков, многие пользователи обвинили рэперов в продажности.