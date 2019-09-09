Клип Тимати и Гуфа побил рекорд по дизлайкам на YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» побил рекорд по количеству дизлайков в российском сегменте YouTube.

Премьера клипа «Москва» состоялась 7 сентября – в День города. При этом в комментариях к видео появилось много недоброжелательных отзывов. Так, рэперов обвинили в продажности, призвав ставить больше дизлайков. В итоге на момент публикации новости более 1 млн пользователей поставили отметку «не нравится», противоположного мнения придерживаются 62 тыс. человек. Всего запись посмотрели более 3 млн человек.

«Мне не стыдно, мне не заплатили, и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не «переобуваюсь» на потребу толпы. <...> По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги?) Что у них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах?», – написал Тимати в комментариях в Instagram.

Гуф также заявил, что видео не заказное. «Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город», – отметил он в Instagram.

Ранее Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды.