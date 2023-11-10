В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector

Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС

Сенатор Долгов: США не позволят европейцам ругаться из-за санкций против России

Tекст: Евгений Поздняков

«Страны ЕС и Россия всегда были достаточно тесно связаны в экономическом плане. Данное положение диктовалось чисто географическими факторами. Формировалось огромное рыночное пространство, существование которого было выгодно всем игрокам. Разрушать такой опыт сотрудничества было заведомо невыгодно», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Тем не менее Евросоюзу это не помешало пойти на этот безответственный шаг. Ни один здравомыслящий политик не поступил бы так, понимая, что это грозит рецессией его же стране. Однако ЕС давно потерял субъектность – организация полностью контролируется США. И в попытке угодить Вашингтону европейцы готовы забыть про потребности собственных государств», – отмечает собеседник.

«Таким образом, Европарламент превратился в кукольный домик, от которого никто ничего не ждет. Конечно, провал антироссийских санкций вызовет некоторое напряжение внутри ЕС. Думаю, многие лидеры будут пытаться найти виноватых в своих коллегах, пенять друг на друга, чтобы обелить собственную репутацию. Другого им не остается», – подчеркивает сенатор.

«Однако к полноценному расколу между Советом Евросоюза и Еврокомиссией текущая ситуация не приведет. США заинтересованы в том, чтобы ЕС продолжил сохранять видимость мнимого единства. Разругаться им не дадут», – резюмирует Долгов.

Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Оно отметило, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости».

Напомним, ранее Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.