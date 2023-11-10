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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    21 комментарий
    10 ноября 2023, 16:44

    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector

    Финская полиция заявила, что газопровод Balticconnector поврежден якорем от китайского судна

    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Повредивший эстонско-финский газопровод Balticconnector якорь, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи.

    Лохи заявил, что техническое расследование продолжается, хотя на месте происшествия оно уже завершено. По его словам, предварительно можно утверждать, что Balticconnector повредил якорь от китайского судна, передает «Интерфакс».

    Центральная криминальная полиция Финляндии отмечает, что основной линий расследования инцидента по-прежнему остается выяснение участия в нем Newnew Polar bear.

    Отмечается, что правительство Финляндии связалось с китайскими коллегами и подготовило международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества.

    Ранее Финляндия уведомила Россию о продолжении расследования аварии на Balticconnector. Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь.

    9 ноября 2023, 23:17
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

    Постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у Евросоюза что-то пошло не так»

    Tекст: Антон Антонов

    Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

    ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

    Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.

    Напомним, в принятой в четверг резолюции Европарламент усомнился в эффективности действующих против России европейских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты ЕП потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.


    Коментарии (6)
    8 ноября 2023, 13:14
    Польша выдвинула ультиматум Украине

    МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

    Польша выдвинула ультиматум Украине
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    О присоединении Украины к Европейскому союзу не может идти речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

    Яблоньский в эфире радио ZET заявил, что «без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», передает РИА «Новости».

    Польский политик отметил, что для того, чтобы Варшава была в одном союзе со страной, с которой есть значительные разногласия, их следует разрешить.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 02:28
    Запад не захотел работать над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»

    Россия прекратила работу над проектом заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Tекст: Антон Антонов

    Работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков» решено свернуть, так как страны Запада пытаются спустить все «на тормозах», сообщил МИД России.

    В сообщении на сайте МИДа указано, что Россия анонсировала подготовку проекта заявления 26 сентября – в «годовщину» теракта. Заявление должно было содержать указание на необходимость проведения беспристрастного международного расследования теракта «с тем, чтобы не допустить подобного в будущем».

    Россия «добросовестно вела переговоры», прислушиваясь к «конструктивным предложениям», но стало ясно, что Запад «не готов к серьезной работе», сообщило ведомство. Так, Москве было предложено «убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта».

    Представители западных стран утверждают, что СБ ООН не следует «вмешиваться» в расследования Германии, Дании и Швеции, хотя эти страны так и не представили «даже предварительных результатов». Кроме того, ведущие расследования государства не сотрудничают с понесшими ущерб странами, заявил МИД. Указывается, что СМИ тем временем «генерируются все новые версии произошедшего», которые только укрепляют сомнения Москвы в стремлении западных стран «выявить организаторов и исполнителей теракта».

    В результате Россия «вынуждена свернуть работу над проектом заявления», но «продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике». Россия считает, что подрыв «Северных потоков» создает «непосредственную угрозу международному миру и безопасности», виновные должны быть наказаны.

    Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что Россия глубоко обеспокоена в связи с тем, что по-прежнему отсутствует какая-либо конкретная информация о расследованиях подрыва «Северных потоков». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2023, 15:43
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

    Коментарии (24)
    10 ноября 2023, 12:02
    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС

    Сенатор Долгов: США не позволят европейцам ругаться из-за санкций против России

    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно самостоятельное европейское правительство не согласилось бы вводить такое количество ограничений против Москвы. Однако современный ЕС – кукольный домик, находящийся во власти США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так».

    «Страны ЕС и Россия всегда были достаточно тесно связаны в экономическом плане. Данное положение диктовалось чисто географическими факторами. Формировалось огромное рыночное пространство, существование которого было выгодно всем игрокам. Разрушать такой опыт сотрудничества было заведомо невыгодно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем не менее Евросоюзу это не помешало пойти на этот безответственный шаг. Ни один здравомыслящий политик не поступил бы так, понимая, что это грозит рецессией его же стране. Однако ЕС давно потерял субъектность – организация полностью контролируется США. И в попытке угодить Вашингтону европейцы готовы забыть про потребности собственных государств», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Европарламент превратился в кукольный домик, от которого никто ничего не ждет. Конечно, провал антироссийских санкций вызовет некоторое напряжение внутри ЕС. Думаю, многие лидеры будут пытаться найти виноватых в своих коллегах, пенять друг на друга, чтобы обелить собственную репутацию. Другого им не остается», – подчеркивает сенатор.

    «Однако к полноценному расколу между Советом Евросоюза и Еврокомиссией текущая ситуация не приведет. США заинтересованы в том, чтобы ЕС продолжил сохранять видимость мнимого единства. Разругаться им не дадут», – резюмирует Долгов.

    Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Оно отметило, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости».

    Напомним, ранее Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 08:51
    Минэнерго Казахстана: Соглашение с Газпромом затрагивает транзит газа в Узбекистан

    Минэнерго Казахстана: Соглашение с Газпромом затрагивает транзит российского газа в Узбекистан

    Tекст: Александра Юдина

    Соглашение о стратегическом сотрудничестве Казахстана и Газпрома затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан, сообщил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

    По его словам, соглашение затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан, этим же соглашением устанавливаются обязательства сторон при осуществлении транзита российского газа, передает ТАСС.

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны. После этого стало известно, что Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

    Коментарии (3)
    10 ноября 2023, 15:36
    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине

    Reuters: ЕС сможет обойти вето Венгрии на предоставление помощи Украине в 50 млрд евро

    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран-членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, сообщили официальные лица Евросоюза агентству Reuters.

    Как заявил один из чиновников Евросоюза, вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен. Киев получит поддержку ЕС, если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии, передает ТАСС.

    Ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по пакету помощи для Киева на саммите 14–15 декабря.

    Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

    Коментарии (5)
    8 ноября 2023, 15:07
    ЕК рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

    Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

    ЕК рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия рекомендует Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила, что Еврокомиссия приняла отчет о расширении. «Сегодня, через десять лет после акций протеста на Майдане, исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», – приводит ее слова ТАСС.

    Также ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна». Во Франции на этом фоне уже звучат призывы выйти из Евросоюза.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 06:46
    Чиновник ЕС заявил о намерении ОАЭ сократить объем поставок товаров в Россию

    Bloomberg заявило о согласии ОАЭ на требование Запада сократить объем поставок ряда товаров в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновник Евросоюза утверждает, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров двойного назначения.

    Как сообщают источники Bloomberg, Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Утверждается, что аналогичное решение обсуждают с Турцией, передает ТАСС.

    Сейчас экспортный контроль ОАЭ касается в основном продуктов нефтехимической промышленности. Как сообщает Bloomberg, в перечень планируется внести 45 категорий товаров двойного назначения из списков США и ЕС. Для реэкспорта этих категорий товаров нужно будет доказать, что они предназначены для гражданского применения.

    Bloomberg полагает, что ЕС и США оказали на Абу-Даби давление, поскольку опасаются, что ОАЭ продают в Россию подсанкционную продукцию, в том числе компьютерные чипы, а Россия использует получаемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений.

    Напомним, весной сообщалось, что страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%.

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    9 ноября 2023, 21:48
    Ряд стран ЕС попросили не торопиться с использованием российских активов

    Бельгия, Италия, Германия и Франция призвали не пользоваться прибылью от замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд стран Евросоюза просят не форсировать усилия объединения по использованию прибыли от замороженных активов Центрального банка России и просят юридических гарантий, сообщили источники агентства Bloomberg.

    Бельгия, Италия, Германия и Франция «проявляют осторожность в отношении ускорения усилий» по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства этих стран хотят гарантий, что предложенная формула использования прибыли от российских активов юридически обоснованная и не ставит под угрозу финансовую стабильность, передает ТАСС.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    В Кремле пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    9 ноября 2023, 09:53
    Во Франции призвали выйти из ЕС и отдать место Украине

    Политик Филиппо: Франции следует покинуть ЕС, отдав место Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франции следует покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» – приводит его слова RT.

    Заявление политик опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Накануне Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы. Единственным выходом для Франции в этой ситуации он назвал выход из ЕС.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 23:43
    Зеленский велел выполнить все требования Еврокомиссии к Украине

    Зеленский подписал указ о необходимости выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство должно обеспечить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, касающихся ускорения начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский велел правительству провести консультации с ЕК по вопросу организационных аспектов переговорного процесса. Также он указал, что кабмин должен представить предложения по созданию делегации для участия в переговорах и внести в парламент проект закона о новой программе адаптации законодательства к праву ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной о приеме в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала этот день историческим.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 08:49
    Во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину

    Политик Филиппо: Планы ЕС включить в свой состав Украину приведет к смерти Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведет к гибели Европы, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассказал, что 8 ноября Евросоюз опубликует отчет с официальным призывом к началу переговоров о членстве Украины в содружестве, передает «Газета.Ru».

    Французский политик напомнил, что Украина является ведущей боевые действия глубоко коррумпированной страной, минимальная зарплата в которой составляет 150 евро.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметил лидер «Патриотов», хочет присоединить к Евросоюзу и еще другие страны: Албанию, Боснию-Герцеговину, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Сербию, Молдавию и Грузию. Целью ЕС под управлением США является гибель Европы, сделал вывод Филиппо.

    Единственным выходом для Франции в этой ситуации, по мнению политика, становится выход из Евросоюза.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 12:06
    Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

    Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.

    Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.

    Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.

    Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.

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    8 ноября 2023, 21:37
    Медведев предсказал дискредитацию евро в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС
    Медведев предсказал дискредитацию евро в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) быстро «обескровит» и «обезжирит» Европу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Уход за киевско-кишиневским рахитом» будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими «противными болезнями», написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Медведев указал на то, что ради принятия Украины и Молдавии в ЕС «безумная Еврокомиссия» предлагает «сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт», «отрезать их от каких-либо субсидий ЕС», перераспределив их в пользу Киева и Кишинева. Он отметил, что, став членами ЕС, Украина и Молдавия будут финансово зависимы от крупных стран, таких как Франция или Германия.

    «Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков», – написал политик. «Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз (букв) …» – заключил Медведев.

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз.

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

    Литовская оппозиция возмущена: правительство страны вводит новый налог на «природные ресурсы», к которым отнесены и поверхностные воды, то есть, по сути, дождь. Налог стал предметом многочисленных шуток, но рядовым жителям Литвы вовсе не до веселья: налог на дождь далеко не единственный, который вводят за последнее время. А все потому, что стране не хватает денег на оружие против России. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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