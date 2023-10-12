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В Эстонии назвали возможную причину повреждения газопровода в Финском заливе
Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна
Причиной повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь, считают эстонские власти.
«Расследование повреждения трубопровода сосредоточено на кораблях, двигавшихся в момент происшествия в Финском заливе», – сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
По информации YLE, в момент происшествия в месте аварии находились пять нефтяных танкеров. Расследованием занимается центральная криминальная полиция при содействии ВМФ Финляндии, Пограничной охраны и эксплуатантов газопровода.
Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур сообщил о наличии у ведомства фото и видео повреждений газопровода. По его словам, они выглядят так, «будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли». Власти допускают, что ЧП могло произойти из-за зацепившегося за трубу якоря.
Ранее в США заявили о готовности помочь в расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией.