США готовы помочь в расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам плановой встречи глав военных ведомств стран-участниц НАТО глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов любым способом помочь Хельсинки в расследовании повреждения газопровода, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, «есть ли какие-либо признаки того, что Россия может стоять» за повреждением газопровода, американский министр призвал дождаться результатов расследования.

«Я в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я поддерживаю связь со своими коллегами в Финляндии и Эстонии. Поскольку они проводят расследование, я не буду строить предположения о том, кто мог быть к этому причастен. Думаю, что правильнее всего будет дождаться результатов расследования. Мы предложили Финляндии свою помощь, все, что им необходимо для проведения этого расследования», – сказал Остин.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подрыв газопровода в Финляндии могут использовать против российского СПГ.