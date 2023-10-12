Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
США готовы помочь в расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией
Вашингтон предложил Хельсинки помощь в расследовании повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией.
На пресс-конференции в Брюсселе по итогам плановой встречи глав военных ведомств стран-участниц НАТО глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов любым способом помочь Хельсинки в расследовании повреждения газопровода, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, «есть ли какие-либо признаки того, что Россия может стоять» за повреждением газопровода, американский министр призвал дождаться результатов расследования.
«Я в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я поддерживаю связь со своими коллегами в Финляндии и Эстонии. Поскольку они проводят расследование, я не буду строить предположения о том, кто мог быть к этому причастен. Думаю, что правильнее всего будет дождаться результатов расследования. Мы предложили Финляндии свою помощь, все, что им необходимо для проведения этого расследования», – сказал Остин.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подрыв газопровода в Финляндии могут использовать против российского СПГ.