Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

Подрыв газопровода в Финляндии могут использовать против российского СПГ

Tекст: Ольга Самофалова

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение 8 октября газопровода Balticconnector («Балтикконнектор») между Финляндией и Эстонией могло стать результатом внешнего воздействия. Точная причина пока устанавливается.

Россия расценила новость о повреждении газопровода как тревожную. Москва будет ждать более подробной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности, атаке подверглись «Северные потоки».



На Западе уже начали появляться мнения, что это Россия подорвала газопровод, чтобы отомстить Финляндии за вступление в НАТО. Первый же вопрос на экстренном пресс-брифинге по случаю повреждения газопровода был задан именно о причастности России к инциденту. Представители Финляндии пока не стали делать далекоидущих выводов, однако вектор западной мысли понятен.

Тем временем цены на газ в Европе выросли более чем на 15% и доросли до 540 долларов за тысячу кубометров.

«Раньше вообще никто не совершал взрывы газопроводов, а теперь первая реакция на остановку трубы – это диверсия. Россия всегда говорила, что не надо политизировать газовую отрасль, что газ не имеет национальности, это просто коммерческий продукт, а нам говорили обратное – что это политический инструмент давления, что у американцев газ лучше и имеет молекулы свободы.

В итоге мы приходим к тому, что разрушение газовой инфраструктуры становится нормой, это окончательно превратилось в элемент политики»,

– считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, защитить газопроводную инфраструктуру фактически невозможно, даже если поставить систему мониторинга. Это поможет узнать, кто это сделал, но не поможет предотвратить подобные диверсии.

Бросается в глаза то, что обвинения сразу посыпались в адрес России. Официальных заявлений пока нет, но почва для этого уже готовится. По мнению собеседника, если Запад считает, что Россия якобы мстит таким образом за взрывы «Северных потоков», то тем самым западный мир признает, что это западные страны подорвали российские газопроводы.

«Однако у России нет никакой мотивации для подобных действий. Финляндия еще в прошлом году отказалась покупать российский газ по контракту с Газпромом. Фактически все эти объемы Финляндия заменила покупкой российского СПГ, который поступает в страну в основном с проекта «Новатэка» в Ленинградской области – среднетоннажного СПГ-завода «Криогаз-Высоц», – отмечает Юшков.

Именно часть российского СПГ (возможно, смешанный с другим СПГ) и шла по «Балтикконнектору» в Эстонию. Эстонский рынок газа очень небольшой – потребление в последние годы не превышало 0,5 млрд кубометров газа. Однако зачем России препятствовать поставкам российского газа в Эстонию, лишать себя этого рынка сбыта?

«Если уж следовать западной логике, по которой нам надо отомстить за «Северные потоки» и нарушить поставки газа в Европу, то тогда надо было взрывать газопровод Baltic Pipe. По этой трубе идет наш конкурент – норвежский газ – транзитом через Данию в Польшу.

Это бы оказало влияние на европейский рынок. Тогда как вывод из строя «Балтикконнектора» никак не влияет на европейский рынок, так как это не газопровод от поставщика к потребителю, каким являлся «Северный поток» или является Baltic Pipe. Это просто интерконнектор, который соединяет две страны-потребителя внутри Европы. Он не влияет на общий баланс газа внутри ЕС. Сколько внешних поставщиков приходило, столько и продолжит приходить в Европу», – поясняет собеседник.

У Эстонии не должно возникнуть проблем с газом, так как она сможет его купить у Латвии или у Литвы, у которой есть приемный СПГ-терминал. Финляндии эта история вообще может быть выгодна, так как ей не придется делиться газом с Эстонией как минимум до апреля 2024 года, когда обещают отремонтировать трубу. То есть весь отопительный сезон приходящий в страну газ будет замкнут на финском рынке, что сдержит рост цен на нем, не исключает собеседник.

Поэтому в целом эксперты считают, что история с газопроводом вряд ли повлияла на рост газовых цен в Европе. Здесь сработали другие факторы. Во-первых, из-за военных действий на Ближнем Востоке Израиль приказал закрыть газовое месторождение Тамар. Частично газ отсюда шел в Египет, где он сжижался и поставлялся в виде СПГ в основном в Европу. «Остановка месторождения Тамар в Израиле как раз приводит к сокращению поставок газа от поставщика к европейскому потребителю», – отмечает эксперт.

Во-вторых, в самой Европе сократилось производство электроэнергии на ветряных электростанциях, что означает традиционный рост спроса на газ. Одновременно с этим возобновилась забастовка рабочих на СПГ-заводе в Австралии, что означает уменьшение предложения СПГ в принципе на всем глобальном рынке. Этот фактор толкает газовые цены вверх как в Европе, так и в Азии.

«Разрушение «Балтикконнектора» может толкать газовые цены вверх только в одном случае – если эта история станет предлогом для введения новых жестких санкций против России, а именно запрета на импорт европейцам российского СПГ. Это приведет к определенному дефициту, и цена поднимется», – считает Игорь Юшков, который не исключает, что ситуация действительно может пойти по этому сценарию.

Относительно недавно Польша предлагала ввести санкции против российского СПГ. Поляки покупают СПГ у Катара по контракту, поэтому им легко было это предложить. Однако другие европейские страны блокировали подобное предложение, потому что они как раз покупают российский СПГ. Россия вообще-то является вторым по объемам поставщиком СПГ на европейский рынок. Для положительного решения в ЕС нужны голоса «за» от всех стран.

«Поэтому надо устроить яркий медийный инцидент, который позволил бы обосновать, почему против России все же надо вводить новые жесткие санкции. И который помог бы преодолеть сопротивление тех стран, которые выступают против этих ограничений, болезненных для самой Европы.

Такое поведение мы уже видели, когда вводили санкции против российской нефти, которые тоже были вредны для ЕС. Происходило какое-нибудь событие (например, Буча), которое давало сильный толчок к принятию антироссийских санкций даже теми странами, которые были изначально против», – рассуждает Игорь Юшков.

«Мне кажется логичной эта версия, так как разрушению «Балтикконнектора» стараются придать излишнюю значимость, хотя на самом деле влияния на рынок оно не оказывает. Кроме того, к ситуации сразу подключилась НАТО, хотя даже не показали фото и видео, откуда выходит газ, где произошла авария. В ситуации с «Северными потоками» буквально через пару часов после взрывов в небе кружили вертолеты и появились первые фото, а потом и видео, как бурлящий газ выходит на поверхность в двух местах на «Северном потоке – 1» и в одном месте на «Северном потоке – 2». А здесь уже вторые сутки ни фото, ни видео не показывают», – удивляет эксперт ФНЭБ.

Европейские страны все больше потребляют российский СПГ. В первом полугодии Европа купила 9 млн тонн российского СПГ. В июне Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию, поставив в страну примерно треть месячного импорта страны. По итогам первых семи месяцев 2023 года Испания и Бельгия занимают второе и третье место по объему импортируемого из России СПГ. Испания импортировала из России почти 7,5 млн кубометров российского СПГ, Бельгия – 7 млн (данные Kpler). В 2023 году страны ЕС будут покупать у России рекордные объемы сжиженного природного газа, считают аналитики неправительственной организации Global Witness.